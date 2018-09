Alénya, France

Trois semaines avant la première grande manifestation de l'année, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est venu rencontrer ses camarades des Pyrénées-Orientales, dans le parc Ecoiffier d'Alenya, où se déroulait ce samedi la fête annuelle du syndicat.

Philippe Martinez a rencontré des cheminots dans la matinée. Il a également tenu à témoigner son soutien aux salariés qui ont mené la grève dans deux cliniques du département.

Les employés du Centre de Rééducation Fonctionnelle Mer Air Soleil de Collioure et de la clinique de La Pinède à Saint-Estève viennent de reprendre le travail, après une semaine de mobilisation pour de meilleures conditions de travail. Malgré leur mobilisation, la direction a refusé de les entendre.

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez soutient les employés des cliniques de Collioure et de Saint-Estève

Le secrétaire général de la CGT a aussi réagi aux annonces récentes du président Emmanuel Macron, comme le plan santé qu'il décrit comme "un pansement sur une jambe de bois". Philippe Martinez fustige également un plan pauvreté qui "ne sert à rien".

La CGT demande toujours l'augmentation du salaire minimum et l'égalisation des salaires entre les hommes et les femmes : "pour éradiquer la pauvreté, il faut du boulot, et pouvoir vivre de notre boulot, estime Philippe Martinez. Encore plus ici, dans les Pyrénées-Orientales, avec le tourisme et avec les saisonnier, il y a de la précarité et du temps partiel. Pour éradiquer la pauvreté c'est à cela qu'il faut s'attaquer".

La première grande mobilisation de l'année, une manifestation nationale interprofessionnelle, est prévue pour le mardi 9 octobre, à l'appel de l'intersyndicale Force Ouvrière, CGT, Solidaires, FSU et du syndicat étudiant UNEF.