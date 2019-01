Philippe Martinez, le leader de la CGT, à Thionville : "le grand débat, en gros, c'est cause toujours, tu m'intéresses"

Thionville, France

Le leader de la CGT, Philippe Martinez, était en Moselle ce mardi, à Thionville, pour une réunion avec des délégués syndicaux de tout le Grand est sur l'avenir industriel de la région. Forcément, le grand débat national lancé le même jour par Emmanuel Macron était sur toutes les lèvres... Mais pas pour en dire du bien.

On a des doutes sur sa sincérité et sa volonté réelle d'écouter le peuple." - Philippe Martinez, à propos d'Emmanuel Macron

Selon Philippe Martinez, le président arrive un peu tard avec sa concertation : "depuis le temps que la CGT lui dit qu'il faudrait peut-être écouter les citoyens, il était temps, et en même temps, il continue dans sa logique : il nous dit "c'est la démocratie, vous pouvez parler de tout" mais on ne retiendra que ce que l'on veut. En gros, c'est cause toujours, tu m'intéresses." Et le leader de la CGT de s'interroger : "A quoi ça sert de réunir des gens si avant de les réunir, vous dites "j'ai été élu sur un programme, et malgré ce qu'il se passe dans le pays, je continuerai à faire ce que je veux"? On a des doutes sur sa sincérité et sa volonté réelle d'écouter le peuple".

Le grand débat, "c'est quand même mal barré", pour un responsable local

Une vision partagée par les délégués au niveau local. Pour Christophe Jacquemin, de la CGT Arcelor Mittal à Gandrange, "sur les problématiques des salaires, des services publics, pourquoi ne pas participer au grand débat ? Mais c'est quand même mal barré : il a été bordé par le gouvernement." Pourtant le président l'écrit, aucune question n'est interdite.

Si il n'y a rien derrière et qu'on le sait par avance, ça ne sert à rien." - Dimitri Norsa, secrétaire général de l'UD-CGT 57

Mais il dit aussi qu'il maintiendra son cap, qu'il ne reviendra pas sur les réformes déjà mises en place. Pour Dimitri Norsa, le secrétaire général de l'UD-CGT 57, c'est la preuve que le débat ne servira à rien : "Il n'y a pas de marge de manoeuvre, c'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent de s'exprimer, une possibilité pour le gouvernement de gagner du temps, mais si il n'y a rien derrière et qu'on le sait par avance, ça ne sert à rien." Dimitri Norsa qui a une autre idée, organiser des débats dans les entreprises, avec les salariés et les syndicats.

Un projet d'aciérie électrique ?

Ce mardi, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les délégués syndicaux présents : débattre, en l’occurrence de l'industrie dans la région. Le projet qu'ils évoquent ? L'idée - déjà ancienne, de porter un projet d'aciérie électrique, par exemple sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange.