Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT en guest star à Nîmes pour la journée du 10 novembre

Un programme chargé pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, en déplacement dans le Gard pour deux jours. Après avoir visité les ateliers du centre SNCF fret de Nîmes-Courbessac, il a rencontré les cheminots pour un moment d'échanges et les salariés de l'usine Perrier de Vergèze l'après-midi. Le responsable de la CGT sera ce jeudi martin sur le parvis du CHU de Nîmes avec les personnels de santé avant de défiler l'après-midi, aux côtés des militants dans le centre-ville de Nîmes à l'occasion de la journée interprofessionnelle pour les salaires. Une journée à laquelle seule la CGT appelle. "Martinez ne va pas défiler tout seul, il y a des mobilisations dans toute la France, répond-il. Je n'ai pas l'impression que la CGT est seule dans toutes les mobilisations qu'il y a aujourd'hui, sinon, on ne parlerait pas autant de mobilisation dans les médias. C'est aussi la démonstration que quand on se mobilise, on obtient des choses. Il y a même des directions aujourd'hui qui ont tellement peur des grèves qu'elles anticipent les négociations et les augmentations de salaires avant qu'il y ait grève ! La notion de grève préventive, elle est efficace." Philippe Martinez est l'invité de France Bleu Gard Lozère ce jeudi matin à 7h45.

