Philippe Poutou estime que "les pouvoirs publics ont capitulé devant Ford" à Blanquefort

Blanquefort, France

La CGT veut continuer le combat malgré la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort. Le syndicat appelle à se rassembler ce lundi en début d'après-midi devant la préfecture de la Gironde, où doit se tenir, probablement, le dernier comité de suivi, entre représentants de l'Etat, élus, dirigeants de Ford et représentants syndicaux. L'accord de revitalisation du site doit être entériné. Accord bidon, selon Philippe Poutou, le délégué CGT des Ford Blanquefort. Il était l'invité de France Bleu Gironde.

"Ce ne sera pas le dernier rendez-vous, pas un baroud d'honneur" martèle-t-il. "La bataille va continuer, même si c'est vrai, l'usine est fermée depuis le 30 septembre et les 849 salariés sont licenciés. Mais on va continuer. On ira en Cassation. On ira aux Prud'hommes. Toutes les voies pour attaquer, on va les utiliser".

Philippe Poutou estime par ailleurs que les pouvoirs publics ont capitulé devant le géant automobile américain. "Ils n'ont pas mené le combat qu'ils auraient du mener. Du coup, Ford s'en va quasiment tranquillement. C'est faux que les pouvoirs publics sont impuissants. Ford a été condamné par la justice pour non-respect de ses engagements. Et derrière, personne n'en profite pour réclamer l'argent public versé : 50 millions d'euros de subventions distribués depuis 2011".