Le gouvernement demande aux industriels de faire un effort pour limiter les effets de l'inflation sur la facture de courses des clients.

Mais selon Philippe Villevalois, délégué général de l'association régionale des entreprises de l'agroalimentaire, aujourd'hui, ces industriels sont pris "entre le marteau et l'enclume", et n'ont pas la latitude nécessaire en raison du cours des matières premières et des prix de l'énergie.

