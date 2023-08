PHOTO - Où en est la construction de la passerelle Empalot ?

En arrivant depuis l'arrêt de métro Empalot, on voit de loin un immense pylône planté dans le sol depuis lequel pendouillent des câbles. Ce sont les haubans qui permettront à la structure de tenir. En effet, la passerelle doit enjamber la Garonne, sans qu'aucun pied ne vienne s'y implanter. De part et d'autre des berges, la plateforme est en train d'être assemblée.

Projection de la passerelle Empalot, située sur la rive droite de l'île du Ramier - Thomas Lavigne, architecte de l'agence LAVIGNE CHERON

"On a avancé d'un côté de 70 mètres et de l'autre de 50 mètres, détaille Carl Stephen, chef de chantier. Il nous reste une trentaine de mètres à assembler au centre du pont". Selon lui, les travaux devraient être finis à temps. Piétons et cyclistes pourront rejoindre l'île du Ramier d'ici à la fin de l'année.

