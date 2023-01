Photo: Une grosse mobilisation pour la manifestation de Nice

Les manifestants et manifestantes ont le sourire ce mardi matin. Sûrement pas à cause de la réforme qui reste complètement d'actualité mais à cause de la mobilisation. Pour Nice, pas de doute, c'est un gros rassemblement, un énorme cortège qui s'étire sur toute l'avenue Jean Médecin et Borriglione. Plus de 10.000 personnes, c'est au moins, voir plus qu'il y a 15 jours. Un cortège très bigarré avec pratiquement tous les secteurs représentés. "C'est une réussite, avouait les responsables syndicaux. La contestation est forte."

ⓘ Publicité