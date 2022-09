PHOTOS - 1.500 personnes défilent à Limoges pour demander l'augmentation de salaires

Environ 1.500 personnes ont défilé dans les rues de Limoges ce jeudi matin. Première manifestation de la journée en Limousin pour demander des hausses de salaire et s'opposer à la réforme des retraites. D'autres mobilisations sont prévues à Ussel, Brive et Bellac.

Deux revendications au cœur du cortège limougeaud : la hausse des salaires et l'opposition à la réforme des retraites

Des manifestations sont prévues partout en France jeudi, à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et donner un coup de semonce avant le dévoilement du projet de l'exécutif concernant les retraites.

En Limousin, plusieurs rassemblements sont prévus à Limoges, Ussel, Brive et Bellac. Ce matin, 1.500 personnes ont défilé dans les rues de Limoges.

Le départ de la manifestation depuis le carrefour Tourny à Limoges © Radio France - Philippine Thibaudault

Défilé de la manifestation dans les rues de Limoges © Radio France - Philippine Thibaudault

