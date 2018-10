Châteauroux, France

Un dernier coup d'éclat alors que le sort de la maternité semble scellé. 45 maires et adjoints ont présenté leur démission ce jeudi soir en préfecture de l'Indre à Châteauroux pour protester contre la fermeture de la maternité du Blanc, commune d'environ 6 500 habitants dans l'Ouest du département.

Pour mémoire, pour cause de manque de personnel, les accouchements sont suspendus depuis juin jusqu'à fin octobre. Un rapport publié le 1er octobre préconise la conversion de la maternité en centre périnatal.

Un cri de désespoir

À la tête de la délégation, Annick Gombert, maire du Blanc, en appelle à Emmanuel Macron dans une lettre qu'elle compte lui envoyer et qu'elle a lue devant la préfecture.

La maire du Blanc prend la parole devant la préfecture pic.twitter.com/g7bRFjfXIM — France Bleu Berry (@FB_Berry) October 11, 2018

Décision difficile, mais faut qu'on marque le coup ! - Un maire démissionnaire

Seul espoir : ce mercredi, trois gynécologues-obstétriciens ont présenté un projet de relance des accouchements avec une nouvelle organisation du service à la condition de suspendre encore les accouchements jusqu'au 31 décembre, le temps de mettre en place la nouvelle organisation.

Les portes de la préfecture s'ouvrent, maires et adjoints sont reçus par le secrétaire général. Le comité de soutien, essentiellement des anciens employés de l'hôpital, les attend dehors.

Bravo à eux pour leur courage, ils pensent à leur territoire avant leur intérêt personnel ! - Une infirmière retraitée

Après trois quart d'heure d'attente et les demandes de démission officiellement déposées, les élus ressortent. Certains ont les larmes aux yeux. Ces élus vont vivre une semaine d'angoisse : le 19 octobre, le conseil de surveillance de l'hôpital se réunit et décidera officiellement de la fermeture ou non de la maternité du Blanc.

Ça y est la cinquantaine de maires et d’adjoints sont reçus par le secrétaire général à @Prefet36, ils vont remettre leurs écharpes pour protester contre la fermeture de la maternité du Blanc pic.twitter.com/6v2zCpWy9n — France Bleu Berry (@FB_Berry) October 11, 2018

C'est à la hauteur de notre désespoir et de ce qu'on subit ! - Un maire démissionnaire

45 élus montent au créneau pour sauver la maternité du Blanc © Radio France - Olivia Cohen