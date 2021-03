PHOTOS - 500 manifestants contre le projet d'éco-quartier des Vaîtes à Besançon

A l'appel de l'association Les Jardins des Vaîtes, Extinction Rébellion Besançon et du mouvement Les Soulèvements de la Terre, environ 500 personnes ont manifesté samedi 27 mars, contre le projet d'éco-quartier de la mairie de Besançon, dans le Doubs. Leur mot d'ordre : "stop à la bétonnisation".

"Humus partout, béton nulle part", "laisse bé-ton le béton", "Vaîtes laissent pas béton", autant de slogans des 500 manifestants qui se sont réunis à 11h, samedi 27 mars, sur la place de la Révolution, à Besançon, dans le Doubs, avant de défiler dans le centre-ville, jusqu'au quartier des Vaîtes. Ils s'opposent au projet d'éco-quartier proposé par la mairie.

Le premier d'une série de 6 "soulèvements de la terre"

A l'appel de l'association Les Jardins des Vaîtes, d'Extinction Rébellion Besançon, de la Confédération paysanne de Franche-Comté et du mouvement Les Soulèvements de la Terre, des habitants des Vaîtes et des militants venus de toute la France ont répondu présent. Ils disent "non à la bétonnisation" des 34 hectares des Vaîtes. Il s'agissait du premier "soulèvement de la terre", cinq autres sont prévus prochainement à Rennes, Nantes ou encore en région parisienne.

La confédération paysanne de Franche-Comté était présente lors de la manifestation contre le projet d'éco-quartier des Vaîtes. © Radio France - Rachel Saadoddine

Des militantes éco-féministes ont déployé une banderole "ni la terre ni les femmes ne sont des territoires de conquête" sur la place de la Révolution, à Besançon. © Radio France - Rachel Saadoddine

Extinction Rébellion Besançon faisait aussi partie du cortège qui a défilé de la place de la Révolution jusqu'aux Vaîtes. © Radio France - Rachel Saadoddine

Des habitants des Vaîtes étaient venus soutenir la protection de leur quartier. Ils déplorent les travaux déjà entamés et veulent conserver les jardins et la verdure des Vaîtes. © Radio France - Rachel Saadoddine

Habitants des Vaîtes, enfants...tous étaient présents pour s'opposer au projet d'éco-quartier de la mairie. © Radio France - Rachel Saadoddine

Les membres de l'association Les Jardins des Vaîtes sont à la base du mouvement. © Radio France - Rachel Saadoddine