PHOTOS - 600 lycéens clermontois dans la rue, une dizaine d'interpellations

Clermont-Ferrand, France

On commence à avoir l'habitude. Les lycéens ont de nouveau manifesté dans les rues de Clermont-Ferrand, de lycées en lycées. Au plus fort, ils étaient environ 600, un chiffre un peu moins important que celui de jeudi.Néanmoins, certains lycées habituellement non bloqué ont rejoint le mouvement, comme par exemple le lycée Lafayette à Clermont-Ferrand. Teddy, jeune lycéen en terminale, raconte ainsi sa matinée chargée : "Dès 5 heures du matin, le principal et la police étaient là." Accompagné de l'UNL 63 (l'Union Nationale Lycéenne), 150 jeunes ont tenté de bloquer "pacifiquement" les lieux, explique Teddy. "On voulait montrer que nous aussi on est contre (Parcoursup). On a essayé mais on a pas pu faire entendre notre voix", explique un peu déçu le lycéen.

"Il _y a ceux qui voulaient sécher les cours, manifester, aller en cours._..au bout d'une heure et demi, les groupes se sont créés pour aller dans plein de lycées"

Entre 80 et 90 policiers étaient mobilisés ce vendredi © Radio France - Mickaël Chailloux

Un mouvement désordonné

Les premiers affrontements entre policiers et lycéens ont eu lieu au lycée Sidoine-Apollinaire, avec des jets de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. Des jeunes venus des lycées Ambroise-Brugière et Camille-Claudel sont ensuite partis direction le lycée Amédée Gasquet. Puis, restant bloqué sur les grilles du lycée, le cortège s'est rendu avenue Carnot ou attendait un impressionnant dispositif policier. Environ 50 policiers et une dizaine de véhicules de police étaient stationnés près du lycée Blaise-Pascal. L'alerte confinement du lycée a sonnée et les policiers ont fait usage des gaz lacrymogènes.

Vidéo - Lycéens : tensions avenue Carnot à proximité de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand #maniflyceens#ClermontFdpic.twitter.com/fHavOns96c — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 7, 2018

Une poignée de lycéens s'est ensuite déplacée devant Sidoine-Apollinaire où les deux parties se sont fait face un instant...avant que les lycéens reculent et stationnent sur les voies du tramway au niveau de l'Hôtel de Ville. Certains se sont réunis, peu avant midi, place de Jaude avant de se disperser dans le calme.

Les lycéens sont devant Sidoine Apollinaire #lyceensencolerepic.twitter.com/GlHN1VucHQ — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 7, 2018

Neuf interpellations en marge des rassemblements

La manifestation de ce vendredi a donné lieu à plusieurs faits de violence pour des feux de poubelle, des tags et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, mobilisés en nombre (entre 80 et 90 policiers). Neuf personnes ont été interpellées sur ces faits, dont sept mineurs et deux majeurs. Pendant la manifestation, plusieurs jeunes non identifiés pour le moment ont volé de la marchandise dans un bureau de tabac en centre-ville, pour une valeur estimée entre deux et trois cents euros.

Un feu de poubelle durant la manifestation - ©Sidpics

Les lycéens promettent de remettre le couvert la semaine prochaine en organisant des manifestations de ce type, en attendant probablement la journée de vendredi ou se prépare une manifestation syndicale.