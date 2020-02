PHOTOS - 9e manifestation contre la réforme des retraites à Auxerre : "on est toujours là !"

Plus de deux mois après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, de nouvelles manifestation ont rassemblé 700 personnes environ dans l'Yonne. Des habitués parfois un peu fatigués mais combatifs. Et à la recherche d'un nouveau souffle dans leur lutte.

Auxerre, France

Alors que les travaux parlementaires autour de la réforme des retraites viennent de débuter, de nouvelles manifestations étaient organisées jeudi dans toute la France, contre ce texte.

Environ 700 personnes dans l'Yonne

L'opposition est toujours vive dans l'Yonne, avec environ 200 manifestants à Sens le matin et 500 à Auxerre l'après-midi. Des manifestants désormais habitués de ces rassemblements, puisque c'était le neuvième. Ces militants se disent parfois un peu fatigués mais encore combatifs.

Les cheminots de Laroche - Migennes étaient en tête de cortège. © Radio France - Delphine Martin

Dans le cortège auxerrois, les drapeaux rouges de la CGT et de FO étaient les plus visibles. Il y avait aussi des représentants d'autres syndicats, des soignants, des enseignants... et en tête de cortège, une dizaine de gilets jaunes pour ouvrir la marche.

Une dizaine de gilets jaunes ont participé à la manifestation à Auxerre. © Radio France - Roxanne Verse

Ces manifestants ne veulent pas céder au découragement et espèrent toujours forcer le gouvernement à faire marche-arrière sur un texte qu'ils estiment résolument injuste et totalement contesté par la majorité des Français. Ils prédisent un long bras de fer et restent déterminés à se faire entendre, coûte que coûte. Certains estiment que les manifestations, les défilés, restent les seuls modes d'actions valables. D'autres cherchent des méthodes différentes pour impliquer les collègues et toucher le grand public.

Les manifestants auxerrois sont allés de la place de l'Arquebuse jusqu'à la préfecture. © Radio France - Roxanne Verse