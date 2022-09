PHOTOS - Dijon : 1.200 personnes dans la rue contre la réforme des retraites

La pluie n'a pas douché la colère et la motivation des manifestants. Syndicats et police s'accordent à compter 1.200 personnes dans les rues de Dijon ce jeudi 29 septembre après-midi contre la retraite à 65 ans et pour de meilleurs salaires. Un défilé dans le calme, mais en chansons avec au cœur des critiques et des slogans la politique d'Emmanuel Macron. Le président se dit prêt à dissoudre l'assemblée nationale si sa reforme est rejetée par les députés.

Le début du cortège © Radio France - Olivier Estran

Pour Frederic Pissot, secrétaire général de la CGT en Côte-d'Or , cette mobilisation est une réussite, et les propos du chef de l'Etat ne peuvent que renforcer la colère. "On a l'impression qu'il veut aller au clash. Il agit come un enfant gâté, il annonce une reforme des retraites sans aucune connaissance du monde économique et social. La France n'a jamais été aussi riche, mais le partage des richesses est mal orienté. Ce qui compte pour nous , c'est aussi la question de la fin du mois. On est prêts à se remobiliser dans les semaines qui viennent contre cette réforme."

Frederic Pissot (chasuble rouge) secrétaire général de la CGT en Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

Travailler jusqu'à 65 ans ? Séverine s'en sent bien incapable. Cette éducatrice spécialisée travaille avec des personnes fragiles. "J'ai un métier physique. Les personnes déficientes, il faut les lever. Il y aussi tout le poids psychologique, alors 65 ans non ! Par ailleurs avec l'augmentation du coût de la vie, je dois maintenant dépenser 200 euros par mois pour aller travailler." précise-t-elle.

L'augmentation des salaires est aussi au cœur des revendications © Radio France - Olivier Estran

Pour beaucoup, il reste des "oubliés du Ségur de la Santé" © Radio France - Olivier Estran

Lysandre Baron a 18 ans. Cet étudiant en Histoire a choisi de rejoindre la bannière du syndicat étudiant UNEF pour manifester pour la première fois de sa vie "J'ai une bourse de 500 euros. Il y a bien eu une augmentation de 4% , mais cela ne compense pas les 6% de l'inflation" précise le jeune homme. "Bien souvent, nos parents ne peuvent pas suivre cette hausse du coût de la vie. On réclame donc une augmentation des bourses de 100 euros, un gel des loyers et des repas à 1 euro pour tous les étudiants."

Lysandre Baron , 18 ans , manifeste pour la première fois de sa vie © Radio France - Olivier Estran