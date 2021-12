PHOTOS : A Marseille des trottoirs envahis par les encombrants

Monique promène son bulldog dans le quartier de la Plaine. Elle vient de le prendre au bras pour lui faire parcourir quelques mètres en toutes sécurité : "_Vous avez vu ce four aux vitres brisées, il va se couper les pattes si je le laisse marche_r". Sur le trottoir, un four de restauration, porte ouverte, vitre cassée. L'objet, laissé à cheval entre le cheminement piéton et la chaussée, attend d'être emporté.

Un peu plus loi Christophe, cantonnier dans le quartier, dit voir des scènes similaires tous les jours : "des matelas, des meubles, des canapés, des frigos, c'est le bordel".

Entrave au cheminement piéton et risque de prolifération de certains nuisibles

Par endroit les passants sont obligés de contourner les amas d'encombrants en empruntant la chaussée : "on ne peut plus passer, on est obligés par endroit de changer de trottoirs" continue Monique. Dans le quartier il n'est pas rare de voir les places de livraison amputées de quelques décimètres pour céder la place à des palettes laissées par les commerçants.

Mais ce qui effraie le plus Christiane, retraitée, sur son passage vers le marché, ce sont les punaises de lit : "si ça se trouve les gens jettent ces matelas et ces canapés par ce qu'il y a des punaises de lit ou des cafards, moi je ne veux pas en attraper en passant à côté, j'ai peur qu'elle me sautent dessus, alors je me tiens à bonne distance de ces encombrants".

Un service gratuit

Pourtant le système "Engagés au quotidien" mis en place par la Métropole Aix-Marseille Provence semble tout à fait opérationnel. Georges est un utilisateur assidu : j'ai téléchargé l'application, il suffit de prendre rendez-vous pour un encombrant, de spécifier de quel type d'objet il s'agit. On reçoit une étiquette à imprimer. La veille je sors mon encombrant avec l'étiquette et au petit matin tout est réglé. Je reçois alors un mail de confirmation. C'est très simple. Si les gens ne font pas comme moi, c'est uniquement par fainéantise.

Un service gratuit, qui souffre aussi peut-être d'un manque de publicité auprès des habitants. Pour prendre rendez-vous par téléphone (gratuit depuis un fixe fixe) vous pouvez composer le 0800 94 94 08.

Literies et canapés sont souvent abandonnés à même la rue © Radio France - Fabien LE DU

Des palettes jetées quartier de la Plaine à Marseille © Radio France - Fabien LE DU