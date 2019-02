PHOTOS : A quoi ressemblera le futur Palais du Commerce de Rennes ?

Rennes, France

La maire de Rennes Nathalie Appéré et Philippe Bajou secrétaire général du groupe La Poste ont dévoilé mardi le projet lauréat de transformation du Palais du Commerce. Ce bâtiment historique, construit à la fin du XIXè siècle et propriété de La Poste, est un élément fort du patrimoine de la ville. Un appel à projet a été lancé en 2018 et mardi c'est le groupement Frey associé aux architectes MVRDV/B.Desmoulin et baptisé "Renaissance" qui a été choisi.

Avec @Poste_Immo et @GroupeLaPoste, nous avions lancé un appel à projet il y un an pour réinventer le #PalaisduCommerce : ouvrir davantage ce monument emblème aux Rennais•es et en faire une locomotive du commerce de notre centre-ville. pic.twitter.com/Io2gavlSDg — Nathalie Appéré (@nathalieappere) February 5, 2019

Une touche contemporaine et des commerces

Le bâtiment existant sera modernisé et une extension contemporaine est prévue sur l'aile est. Des commerces devraient s'implanter notamment Decathlon et un LEGO store, ainsi qu'un hôtel, un restaurant et des bureaux. Le lancement des premiers travaux est prévu fin 2022. La Poste, propriétaire et exploitant historique du Palais du Commerce, restera présente avec notamment un bureau de poste et une conciergerie numérique.

Une touche contemporaine pour le Palais du Commerce de Rennes - crédit : Frey / MVRDV

Le futur Palais du Commerce de Rennes - crédit : Frey / MVRDV