PHOTOS - À Reims, une centaine de manifestants dénoncent la précarité en temps de Covid

Une centaine de personnes manifestent ce jeudi matin dans l'hyper centre de Reims (Marne). Une mobilisation interprofessionnelle, à l'appel de la CGT, FSU, SNU-ipp et de Solidaires, pour protester contre la précarité et le manque de reconnaissance dans ces temps de crise sanitaire.

Ils sont une centaine à manifester dans les rues du centre-ville de Reims (Marne), ce jeudi matin. Les manifestants ont répondu présent à l'appel national lancé par la CGT, FSU, SNU-ipp et Solidaires.

Le cortège a quitté la maison des syndicats à 10 heures, avant de passer devant la sous-préfecture et l'hôtel de ville. Cette mobilisation interprofessionnelle a pour but de protester contre la précarité des salariés, du public comme du privé, et contre le manque de reconnaissance en ces temps de coronavirus.

Manifestation à Reims ce 4 février. © Radio France - Marie Martirossian

Dans le cortège, Irène Déjardin, co-secrétaire départementale du Snui-PP, syndicat des enseignants du premier degré, est venue soutenir ses collègues "qui n'ont même pas l'énergie de se battre." Pour elle, "il faut absolument mettre en place un plan d'urgence pour l'école : on nous promet une prime informatique qu'on n'a pas vue, les conditions de travail sont plus que difficiles, le moral est au plus bas". Elle conclut : "On nous parle d'école de la confiance mais on ne se sent pas considérés."

Conséquence de cette grève, le réseau de transports Citura est perturbé toute la journée à Reims. D'autres rassemblements se sont tenus à Épernay et Châlons-en-Champagne ce matin, une action est aussi prévue à Charleville-Mézières (Ardennes) à 13 heures et une opération escargot à Vitry-le-François à 14 heures.