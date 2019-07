À Vierzon, une société spécialisée dans la crypto-monnaie s'agrandit

Vierzon, France

À Vierzon, une société est spécialisée dans les crypto-monnaies, comme le bitcoin. Des monnaies uniquement virtuelles mais qui sont de plus en plus utilisées, à la fois sur Internet et dans la vie de tous les jours. La société Ledger commercialise un porte-feuille numérique, garantissant une totale sécurité pour le stockage et les transactions avec ces crypto-monnaies.

Le développement a été fulgurant : de start-up en 2014, Ledger est devenue une société employant 40 personnes à Vierzon et qui a réalisé une levée de fonds de 60 millions d'euros. Le géant mondial Samsung est notamment entré au capital. En 2017, Ledger a vendu dans le monde plus d'un million de ses portes-monnaie.

Des bureaux spacieux, c'est la volonté des dirigeants de la société Ledger © Radio France - Jérôme Collin

Il était donc urgent d'emménager dans de nouveaux locaux. "Notre problématique jusqu'à maintenant, c'est qu'on a grossi très vite. Notre précédent entrepôt était saturé", explique David Balland, co-fondateur de Ledger. "Là, on peut travailler tous au même endroit, se retrouver, suivre les projets vraiment ensemble", poursuit-il. Un bâtiment de 3 700 mètres carré est sorti de terre au sein du parc technologique de Sologne, au nord de Vierzon. Un investissement de huit millions d'euros nécessaire, pour ne pas freiner le développement de Ledger.

Une aubaine pour le bassin d'emploi vierzonnais

Les perspectives d'embauche sont importantes dans les prochains mois ou les prochaines années. Même si les cours du bitcoin se sont effondrés en 2018, les crypto-monnaies suscitent toujours l'intérêt de très nombreuses personnes. Ledger va donc poursuivre sa croissance. "Les gens sont contents de voir qu'il y a de l'emploi qui se créé. Je pense que c'est vraiment un bon point pour Vierzon", estime Quentin, un salarié.