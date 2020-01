PHOTOS - ArcelorMittal Florange fabrique la 1er bobine de sa nouvelle ligne de production d'acier

Florange, France

Cette ligne produira à terme 800.000 tonnes par an, ce qui en fera la 1er d'Europe en terme de capacité de production. ArcelorMittal y a investi 89 millions d'euros. "Elle est en phase d'homologation pendant 6 mois, le démarrage industriel commencera en mai-juin", précise le directeur du site mosellan Jean-François Malcuit. Le site de Florange compte déjà une 1er ligne de galvanisation qui produit 500.000 tonnes par an. La nouvelle ligne produira essentiellement de l'acier Usibor, un acier conçu au centre de recherche et développement d'ArcelorMittal à Maizières les Metz, un acier très résistant et très léger, au fort potentiel de développement, utilisé dans l'industrie automobile.

40.000 bobines de ce type seront produites à terme par an © Radio France - Cécile Soulé

La 1er bobine produite le 20 décembre dernier pèse plus de 20 tonnes et comme c'est la toute 1er, les salariés y ont apposé un petit mot, une signature. Ici, à Florange, on en produira 40.000 par an à terme. La nouvelle ligne de production est ultra- moderne. La salle de pilotage s'est convertie au 4.0 en passant notamment de 20 à 6 écrans multifonction, "c'est nouveau pour nous et dans pas mal d'industries. les opérateurs gèrent une quantité d'informations via ces écrans, aujourd'hui ils peuvent bénéficier de toutes les aides à la décisions, ça permet un meilleur confort et une meilleure performance", explique David Gliger, le direction de la digitalisation pour ArcelorMittal France.

La nouvelle salle de pilotage 4.0 © Radio France - Cécile Soulé

Cela faisait plus de 20 ans qu'un tel investissement - 89 millions d'euros - n'avait pas vu le jour à ArcelorMittal Florange, et après la fermeture des hauts fourneaux, rappelle la direction, c'est un signe fort pour l'avenir du site et pour sa pérennité.