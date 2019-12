PHOTOS - Au moins 5.000 personnes à Pau et environ 5.000 manifestants à Tarbes contre la réforme des retraites

Tarbes, France

"On lâche rien !", pouvait-on entendre crier ce mardi matin dans les cortèges béarnais et bigourdans. Environ 5.000 personnes ont défilé dans les rues de Pau, et au moins 5.000 également à Tarbes contre la réforme des retraites. C'est un peu moins que la semaine dernière, où au moins 10.000 personnes avaient manifesté jeudi à Pau et environ 8.000 à Tarbes. Les syndicats se disent quand même satisfaits, à la veille du discours de Premier ministre, Edouard Philippe, qui doit présenter le détail de la réforme ce mercredi.

Si on n'est pas entendu, ça va durer.

— Angélique Samaran, secrétaire générale CGT 65

Une nouvelle journée de grève est déjà prévue ce jeudi, et peut-être samedi également. "Et pourquoi pas pendant les fêtes !", selon certains manifestants.

À Tarbes, le cortège a dû s'immobiliser quelques minutes, le temps d'une intervention des pompiers rue Maréchal Foch. Ils ont été acclamés par les manifestants, parce que leur camion affichait leur soutien à la mobilisation.

Les pompiers en plein intervention rue Maréchal Foch à Tarbes, se déplacent avec un camion "en grève". © Radio France - Suzanne Shojaei