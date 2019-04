PHOTOS - Beaune : ouverture du 11ème Festival international du film policier

Beaune, France

Avant de se mettre devant l'écran pour du sang, du suspens et la peur, il y a eu des strass et des paillettes lors du lancement du Festival international du film policier de Beaune ce mercredi soir devant le cinéma CGR de la ville.

Ce festival, ce sont surtout des projections jusqu'à dimanche. Mais l'ouverture sonnait l'heure de dérouler le tapis rouge à l'arrivée des membres du jury cernés par les photographes et les quelques fans venus chercher des autographes, avant l'entrée en salle. Car il n'y avait pas foule dans le froid, mais c'est aussi ça qui plaît aux festivaliers : la proximité.

Un invité d'honneur : le réalisateur Nicolas Winding Refn

Nicolas Winding Refn est un réalisateur d'origine danoise, aujourd'hui connu aux Etats-Unis, déjà primé au festival de Cannes, ou par la compétition Sang Neuf du festival de Beaune justement. Peut-être avez-vous vu son film Drive avec Ryan Gosling ou Neon Demon.

Un jury spécial police

Un oeuil affûté sur la véracité des faits racontés, c'est bien pour ça que sont venus les cinq membres du jury spécial police, composé de commissaires de police, ingénieurs ou inspecteurs. Danielle Thiéry, bourguignonne d'origine présidait cette fois encore ce jury, elle qui est écrivaine et scénariste, mais aussi l'une des premières femmes à être devenue commissaire en France.

Le jury spécial police présidé par Danielle Thiéry, entourée de Caroline Blanken, Eric Arella, Christophe Gavate et Lucie Onteniente © Radio France - Sophie Allemand

Le jury sang neuf

Le jury Sang Neuf composé de gauche à droite par Esther Garrel, Frédéric Tellier, Diane Rouxel, le président Samuel Bechetrit et Iris Bry © Radio France - Sophie Allemand

Un festival qui se tourne un peu vers le public avec des activités en Off

Ce festival n'est pas énorme et ne ramène pas la foule à Beaune non plus. Mais c'est ce qui plaît justement, la proximité. Derrière les barrières il y avait deux sœurs : Cécile et Isabelle, originaires du coin et fans de polars. Munies de leur calepin, elles ont pu voir des stars qu'elle apprécient : "c'est accessible, au festival de Cannes je pense que ça se fait des loin. Là, les acteurs et actrices s'arrêtent, sont sympathiques," explique Isabelle. Pour elles, cette taille, c'est bien.

Sinon, de nombreuses projections de films du genre ont lieu jusqu'à dimanche, dont le programme est à retrouver ici. Le pass est à 50 euros pour la totalité du festival et 20 euros la journée, sauf dimanche où c'est 25 euros.

Pour les amateurs de voitures, une trentaine venues de France, du Luxembourg, d'Angleterre ou d'Italie seront exposées. Des Ford Mustang du FBI par exemple. Même la Ford Gran Torino de la série Starsky et Hutch sera là. Ces cylindrées défileront samedi après-midi sur le parking du Cinéma et dimanche place Carnot.

Pour les aventuriers qui sont plus magie noire que films noirs, tentez l'Escape Game. Vous pourrez la pratiquer samedi au théâtre municipal de Beaune en jouant dans une pièce fermée, votre mission sera de trouver des sortilèges pour annuler un enchantement. C'est 12 euros et il reste quelques places