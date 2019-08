PHOTOS - Bientôt du whisky made in Somme

Beaucourt-en-Santerre, France

"Il n'y a pas si longtemps il y avait des vaches ici" sourit Etienne d'Hautefeuille en faisant la visite de son hall de production : une ancienne étable qui abrite désormais des barriques en bois de chêne, des cuves de fermentation et un alambic. Tout ce qu'il faut pour la production de son "eau de vie vieillie" à savoir le whisky.

"Je suis un agriculteur, j'ai mon orge, mes champs et sur ma petite ferme céréalière familiale depuis 10 générations je me suis dit que je pouvais faire quelque chose" et quelque chose d'autre en l'occurrence explique ce père de famille de 37 ans qui a pris la tête de la ferme il y a presque six ans. C'est sa volonté de se diversifier mêlée à son goût pour les spiritueux qui lui a donné l'envie de se lancer.

L'alambic de la distillerie d'Hautefeuille a été fabriqué près de Bordeaux (Gironde) © Radio France - Bénédicte Robin

Un premier whisky "expérimental"

Il a d'abord expérimenté la distillerie avant de se lancer lui-même. Entre fin 2015 et début 2016 il a donc emmené son orge chez un malteur en Bretagne puis chez un distillateur en Charente qui possédait du matériel équivalent à celui dans lequel il voulait investir. Cette première cuvée "expérimentale" comme il l'appelle lui permet d'avoir aujourd'hui un premier produit à proposer à la dégustation. Une édition limitée et un avant-goût de ce que ses barriques sont en train de faire tranquillement maturer.

Le whisky vieillit au moins trois ans dans des barriques en chêne © Radio France - Bénédicte Robin

Un whisky du terroir

"Car il faut au moins trois ans de vieillissement en barrique" explique le jeune entrepreneur qui a lancé concrètement sa production à lui en mars 2017. Il attend donc mars 2020 pour pouvoir mettre en bouteille sa première cuvée de whisky fabriqué à Beaucourt-en-Santerre (le maltage qui est fait en Belgique).

La première cuvée de la distillerie d'Hautefeuille est prévue pour mars 2020 © Radio France - Bénédicte Robin

Son objectif est de produire un whisky "unique" car ce sont ses terres qui parleront. "Mon orge est cultivée sur des parcelles différentes, avec différents types de sols et l'idée est qu'on les retrouve. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura une patte spécifique liée à toutes les facettes de la production" souligne Etienne d'Hautefeuille.

En attendant, il y a le gin

En attendant de pouvoir goûter ce single malt made in Somme, il y a toujours le gin. En effet, Etienne d'Hautefeuille distille aussi du_dry gin_dans lequel il met des plantes de la région : comme la fleur de sureau, les baies de genévriers ou les baies d'argousiers de la Baie de Somme. L'avantage du gin étant qu'il n'a pas besoin de vieillir et peut donc être commercialisé rapidement.

A vous de voter pour son projet

La distillerie d'Hautefeuille a été remarqué par ses pairs. Elle a été retenue dans les finalistes du trophée agricole "Graines d'agriculteurs" organisé par Terres innovantes, le fonds de dotation du syndicat des Jeunes agriculteurs qui a pour objectif de mettre en valeur les jeunes talents de l'agriculture dans toute la France.

Le hall de production de la distillerie d'Hautefeuille à Beaucourt-en-Santerre (Somme) © Radio France - Bénédicte Robin

Le public est appelé à voter sur le site internet du concours jusqu'au 25 août prochain. Un jury se réunira début septembre pour désigner le ou les lauréats par un système de notation qui prend en compte pour moitié le vote du jury et pour moitié le vote du public.