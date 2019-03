PHOTOS - Bientôt un mini centre commercial "local" à Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône, France

Étoile-sur-Rhône bientôt enrichit de nouveaux commerçants. Hier certains d'entre eux ont rejoint la maire Françoise Chazal et le maître d'ouvrage Bati-Terre route de Beauvallon pour afficher le permis de construire : c'est à cette entrée du village que doit sortir de terre une mini zone commerciale de 600 m². Deux bâtiments autour de l'ancienne caserne des pompiers.

1 million d'euros d'investissement

La société valentinoise Bati-Terre a travaillé de concert avec la mairie et le voisinage de ce futur centre. Un million d'euros investi pour des constructions claires, sur un seul niveau et qui s'intègrent dans une même architecture que les logements proches. De quoi réconcilier René, qui vit juste à côté de l'ancienne caserne : il s'était battu contre un précédent projet qui obstruait ses fenêtres. Cette fois, il a hâte d'aller faire ses courses à côté : "Du pain, une boucherie, une épicerie à côté de chez soi, c'est juste parfait !". Pour lui, ce centre est une solution à la désertification du centre-ville :

"Les gens ne peuvent pas se garer dans le centre et les commerces ferment un par un. Le fleuriste a fermé, le primeur a fermé... il n'y a plus rien !" - René, habitant d'Étoile-sur-Rhône.

Des produits principalement locaux

Parmi les commerçants qui vont s'installer, Estelle Pommarel qui veut ouvrir son épicerie paysanne. Vous pourrez trouver des fruits et légumes, mais aussi du fromage, du miel et même de la bière locale. Une continuité pour elle qui vend déjà les fruits de sa famille en vente directe depuis trente ans.

"On veut privilégier les produits locaux et régionaux et surtout les circuits courts car nous sommes en contact direct avec les producteurs." - Estelle Pommarel commerçante

Même démarche pour le boucher Laurent Mancel : "Un camion fera la route tous les matins entre Mours et Étoile. On veut proposer de la viande qui a été élevée et abattue à moins de 5 kilomètres d'ici. On sait que nous sommes très attendus, c'est un sacré défi mais nous sommes prêts !" Prêts pour une ouverture dès la fin de l'année 2019 pour la première partie des commerces. La seconde sortira de terre début 2020.