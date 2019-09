PHOTOS - Bruno Le Maire à PSA Trémery : "Un exemple pour notre industrie"

Le ministre de l'Economie était ce vendredi à l'usine PSA de Trémery pour parler industrie et transition énergétique. Bruno Le Maire a visité la nouvelle chaîne de montage de moteurs électriques et s'est prononcé en faveur de l'implantation d'une usine de fabrication de batterie dans l'Est.

Moselle, France

Bruno Le Maire "roule en Peugeot" (et en Renault, précise t-il, par soucis d'équité) et promet de "passer bientôt à l'électrique". En visite sur le site de PSA à Trémery ce vendredi, le ministre de l'Economie est venu parler du "pacte productif" : une grande consultation lancée en avril dernier par Emmanuel Macron pour atteindre l’objectif ambitieux du plein emploi d'ici 2025.

Parmi les volets de ce pacte, il y a celui de la transition énergétique. L'usine mosellane accueille justement depuis le printemps dernier une ligne de production de moteurs électriques, en plus des moteurs essences et diesels.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en visite à l'usine PSA de Trémery en Moselle pour une table ronde consacrée au pacte productif © Radio France - Clément Lhuillier

Avant d'animer une table ronde sur ce thème avec une vingtaine d'acteurs économiques locaux, le ministre a donc parcouru les différents postes de cette ligne, tout en échangeant avec les salariés. Bruno Le Maire voit dans cette transition vers l'électrique le maintien "de l'emploi industriel en Moselle, avec une industrie durable et respectueuse de l'environnement." Et de citer en préalable indispensable l’adaptation des outils de travail et la nécessaire formations de salariés pour accompagner ces changements. Il voit ainsi dans Trémery "un exemple de ce qui doit être fait en France pour notre industrie."

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en visite à l'usine PSA de Trémery en Moselle pour une table ronde consacrée au pacte productif © Radio France - Clément Lhuillier

Des salariés inquiets pour les emplois

Mais si Bruno Le Maire est persuadé que "les gens vont demander de plus en plus de l'électrique", il a dû tenter de répondre aux inquiétudes des représentants syndicaux qui déplorent que la production de moteurs électriques n'emploie actuellement que 60 personnes. "Il y a 10 ans en arrière, nous étions plus de 5.000 salariés, on est moins de 2.000 actuellement" lui a rappelé Christophe Hilpert de la CGT qui réclame l'embauche en CDI des intérimaires qu'il estime à au moins 500 actuellement. Maria Casoli pour FO estime qu'il s'agit d'une perte d'emploi : "Entre un moteur thermique et un moteur électrique, c'est environ 7 salariés contre 1 qu'il faut". Bruno Le Maire a reconnu cette réalité, mais assure que si la demande en moteurs électriques est à la hauteur, elle viendra compenser le nombre d'emplois perdus.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en visite à l'usine PSA de Trémery en Moselle pour une table ronde consacrée au pacte productif © Radio France - Clément Lhuillier

Une future nouvelle usine de batteries dans le Grand-Est ?

Par ailleurs, le ministre de l'Economie s'est prononcé en faveur de l'implantation d'une filière de batteries pour moteurs électriques dans l'Est. "Au lieu d'importer des batteries de Chine ou de Corée du Sud, cela fera des emplois supplémentaires" explique t-il. L'horizon est fixé à 2022 quand au lieu exact de sa construction, il n'a pas souhaiter s'avancer : "C'est aux industriels de le décider, mais cela me paraîtrait cohérent que se soit dans l'Est de la France."