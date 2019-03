PHOTOS - Bruno Le Maire en visite dans les ateliers Hermès à Allenjoie

Le Ministre de l'économie et des finances s'est rendu ce vendredi matin dans les usines Hermès, à Allenjoie, dans le pays de Montbéliard, dans le cadre de la 9ème semaine de l'industrie.

Allenjoie, France

Après avoir été en Haute-Saône jeudi, Bruno Le Maire, le Ministre de l'économie et des finances s'est rendu ce vendredi matin dans les ateliers Hermès, situés à Allenjoie, dans le pays de Montbéliard, dans le Doubs.

Rencontre avec les salariés

"Le site de production Hermès fait partie des 60 usines qui ont été créées en 2018 sur le territoire", rappelle Bercy. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Après Seloncourt et Héricourt, la manufacture Hermès de l'Allan, inaugurée en 2018, est la troisième maroquinerie du Pays de Montbéliard et la 16ème de France. A terme, Montbéliard accueillera 780 artisans sur les 3300 qui travaillent pour Hermès en France.

Hermès Allenjoie : une des soixante usines créées en 2018

"Le site de production Hermès fait partie des 60 usines qui ont été créées en 2018 sur le territoire", rappelle Bercy dans un communiqué. "Le secteur de la mode et du luxe français est _un motif de fierté nationale_. Ce sont des entreprises qui se renouvellent sans cesse, qui gagnent des parts de marchés, qui sont conquérantes et qui font rayonner le savoir-faire français partout à travers le monde".

Le Ministre a pu s'entretenir avec les élus du pays de Montbéliard. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Ce déplacement s’inscrit également dans le cadre de la 9ème Semaine de l’industrie. Jusqu'à dimanche, plus de 4700 événements (visites d’entreprises, conférences, ateliers, job dating, journées portes ouvertes dans les écoles…) sont organisés partout en France. Objectif : promouvoir les filières et métiers de l’industrie française auprès des collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d’emploi.

Le Ministre de l’économie et des finances @BrunoLeMaire est arrivé ce vendredi matin à Allenjoie (25), pour visiter les usines Hermès @Hermes_Paris#luxe#Semainedelindustriepic.twitter.com/no9G0bhOLw — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) March 22, 2019