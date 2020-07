PHOTOS - Châteauroux : la Cité du numérique prend forme dans les anciennes usines Balsan

Innover, imaginer le monde de demain dans un bâtiment historique et emblématique de Châteauroux. C'est le but de la Cité du numérique, installée dans les anciennes usines Balsan. C'est l'un des chantiers majeurs lancés pendant le premier mandat de maire de Gil Avérous. Après plus d'un an et demi de travaux, qui vont coûter 7,2 millions d'euros à Châteauroux Métropole, l'ouverture est prévue pour la mi-octobre. Au sein de cette cité du numérique, il y aura un auditorium de 400 places pour organiser des congrès et des manifestations.

Un auditorium de 400 places permettra d'organiser des congrès et des manifestations © Radio France - Jérôme Collin

Une trentaine de start-ups ; 90 créations de postes

Mais c'est surtout une pépinière d'entreprises qui pourra accueillir une trentaine de start-ups. Avec à la clé environ 90 créations d'emplois envisagés. L'objectif est d'attirer notamment des entrepreneurs venus d'autres régions. C'est le Crédit Agricole qui pilote ce projet. "À Paris, il n'y a pas assez de places, il y a beaucoup de concurrence. Donc on veut attirer des gens et des entreprises qui n'ont pas été pris à Paris ou dans d'autres métropoles", souligne Bruno Tardieu, président du Crédit Agricole Centre-Ouest. "On veut leur montrer que ça a du sens de venir ici à Châteauroux, que c'est une belle opportunité. Et l'espoir, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de rester à Châteauroux et dans l'Indre", ajoute-t-il.

- © Radio France - Jérôme Collin

Un projet qui a encore plus de sens en cette période de crise sanitaire, où de nombreux habitants d'Île-de-France envisagent de changer d'air. "Les métropoles saturées, avec le télétravail, elles peuvent venir s'installer dans des villes un peu moins importantes. Châteauroux est très bien placée en France, il y a des conditions de vie exceptionnelles", assure Bruno Tardieu. "Nous accueillerons des start-ups de tous les secteurs d'activité. Le plus important, c'est qu'elles aient une innovation, un potentiel de croissance et une ambition de grandir", précise Marie-Pierre Pinto, qui sera en charge d'accompagner ces entrepreneurs.

Les éléments du bâtiment historique des anciennes usines Balsan ont été conservés comme la charpente © Radio France - Jérôme Collin

Poursuivre la redynamisation du quartier Balsan

Cette Cité du numérique sera un élément majeur dans le paysage du quartier Balsan, un quartier en pleine mutation. "On va avoir un bâtiment emblématique pour notre territoire. On va avoir le centre aquatique Balsan'éo qui ouvrira dans un an. Après on va avoir l'école d'infirmières et d'aides-soignants", se réjouit Michel Georjon, vice-président de Châteauroux Métropole.