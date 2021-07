PHOTOS - Classé 8ème "Village préféré des Français", Long voit déjà les retombées économiques de l'émission

Un car sur le parking du château, des touristes attablés sur la terrasse du restaurant "Au Fil de l'Eau". Il règne une joyeuse animation en ce mois de juillet à Long dans la Somme. A l'entrée du village, une pancarte indique "8ème village préféré des Français", du nom de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3. Elle a été diffusée le 30 juin dernier et Long, qui représentait les Hauts-de-France, a finalement terminé 8ème sur 14.

Vue du restaurant Au fil de l'Eau. © Radio France - Marianne Naquet

Un énorme coup de projecteur

Un classement qui fait la fierté des habitants et du maire de ce village de 627 habitants, Jean-Marie Pecquet. Depuis la diffusion du programme, il perçoit déjà une différence dans sa commune. "L'émission tombe à point, il y a eu un énorme coup de projecteur donné sur la commune en terme de notoriété. Pour avoir discuté avec le cafetier ou encore le restaurant, effectivement, il y a des personnes qui viennent nous voir, pas par hasard, mais parce qu'ils ont vu l'émission". C'est le cas de Martine et son mari, originaire d'Arras, attablés à la table du restaurant, Au fil de l'Eau. "On l'a vu à l'émission, et notamment le château donc on s'est dit qu'on allait y aller." Ils sont tout simplement conquis. "Vive Long", dit d'ailleurs Martine, qui compte bien revenir voir l'église.

La centrale hydroélectrique de Long. © Radio France - Marianne Naquet

Martine a aussi été conquise par la centrale hydroélectrique, bâtie au tout début du XXème siècle. Comme elle, de nombreux touristes font des centaines de kilomètres pour venir visiter la commune. Le téléphone d'Amanda, à la maison éclusière où est installée l'office de tourisme, n'arrête pas de sonner. "C'est vrai qu'on me parle spontanément de l'émission", raconte la jeune femme. Pareil au restaurant Au Fil de l'Eau, où Thierry ne s'attendait pas à un tel afflux. "Ce concours a ouvert les portes à plein de gens, qui ne seraient pas forcément venus sans ça".

Tout près du camping municipal. © Radio France - Marianne Naquet

Pour le moment, il est difficile de chiffrer les retombées économiques, mais le maire, Jean-Marie Pecquet, est optimiste. "On verra à la fin de la saison", dit-il, tout en concédant que les choses se présentent plutôt bien.