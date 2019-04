PHOTOS : Cossé-le-Vivien fait peau neuve et rénove son centre-ville

Cossé-le-Vivien accélère son projet de réaménagement du centre-ville. Des maisons sont en cours de démolition pour laisser la place à une trentaine de logements neufs. La mairie promet aussi l'arrivée d'une maison de santé et d'un contournement routier de la commune pour avoir moins de bruit.

Cossé-le-Vivien, France

"Faire battre le coeur de Cossé-le-Vivien" c'est l'ambition de la mairie exprimée dans son projet de réaménagement de son centre-ville. Voilà des années que des dizaines de maisons sont en décrépitude dans cette petite commune du sud Mayenne de 3 000 habitants. La mairie, aidée par le conseil départemental de la Mayenne, la région Pays de la Loire et l'Etat veut entamer quatre ans de travaux. Une trentaine de nouveaux logements vont voir le jour. C'est la promesse de Christophe Langouët, le maire. Une promesse à hauteur de 1,5 million d'euros.

D'abord, une dizaine de logements vont sortir de terre dans le bas de la Grande Rue, par le bailleur Mayenne Habitat. Ce projet devrait voir le jour en 2021 ou 2022. Ensuite, d'autres logements vont voir le jour au coeur du centre-bourg. Une trentaine au total. Actuellement, beaucoup de commerces ont mis la clé sous la porte et leurs locaux affichent des pancartes "à vendre." Seule la boulangerie semble résister.

Le futur contournement routier va faire disparaître les poids-lourds du centre-ville

Ensuite, la mairie promet l'arrivée d'une maison de santé et d'un EHPAD. La maison de santé devrait arriver cette année, toujours dans le secteur de Grande Rue. L'EHPAD reste une hypothèse.

Enfin, et ce n'est pas sans importance, le maire milite pour un contournement routier de Cossé-le-Vivien. Aujourd'hui, tous les véhicules, notamment les poids-lourds très bruyants empruntent les rues étroites de la commune. Passage obligé quand on roule sur la départementale. "On nous promet le contournement depuis quarante ans," souffle Yann, un habitant, "il est temps que cela arrive pour de bon". Le contournement de la commune s'inscrit dans un schéma directeur de circulation apaisée voté en 2016.

Le terrain hébergeait avant des maisons délabrées, il va maintenant accueillir des logements sur plus d'un hectare, dans le secteur de la Grande Rue. © Radio France - Pauline Renoir

Nombreux sont les commerces et les appartements vides dans le centre-bourg de Cossé-le-Vivien. © Radio France - Pauline Renoir