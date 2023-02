PHOTOS - De nombreuses personnes manifestent pour défendre la bouvine et la ruralité à Montpellier

De nombreuses personnes venues de toute l'Occitanie et de la région PACA manifestent ce samedi 11 février 2023 sur l'Esplanade à Montpellier pour défendre les traditions taurines, et plus globalement la ruralité, après la publication d'une tribune à l'initiative d'un élu animaliste de Montpellier.