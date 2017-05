PHOTOS - Début d'une troisième semaine de grève des bus de la CTPM

C'est le début ce mardi d'une troisième semaine de grève des salariés de la CTPM. Ils réclament des véhicules en meilleur état, plus de sécurité et des augmentations de salaires, mais pour le moment les négociations avec la direction n'ont rien donné.

Toujours pas de bus ce mardi dans l'agglomération de Perpignan. Les salariés de Vectalia, l'entreprise qui exploite les bus de la CTPM, entament leur troisième semaine de grève. Ils demandent des véhicules en meilleur état, plus de sécurité, et des augmentations de salaires.

Le dépôt de bus totalement bloqué

Le mouvement a début le mardi 18 avril. C'est l'une des grèves les plus longues de l'histoire de la CTPM. Selon les salariés les plus anciens, la dernière grève de cette importance remonte à près de 30 ans. Conducteurs de bus, mécaniciens et contrôleurs bloquent leur dépôt chemin de la poudrière dans le quartier du Vernet à Perpignan depuis deux semaines.

Le dépôt de bus est bloqué depuis deux semaines. © Radio France - Charlotte Coutard

Ils ont installé un camp de fortune, avec deux tentes avec des bâches, un feu de bois, des tables, des chaises. Un planning a été mis en place, "certains viennent le matin, d'autres l'après-midi, d'autres la nuit", explique Alain, conducteur de bus depuis 22 ans, "on est là, on est tous ensemble, on est motivé, après on verra combien de temps on reste". "Il y a une bonne organisation, tout le monde met la main à la pâte, chaque personne amène à manger, moi par exemple j'ai fait des bougnettes", ajoute Yannick, mécanicien. "Chacun donne ce qu'il peut donner, pour tenir le plus longtemps possible".

"Franchement ce n'est pas pour le plaisir"

Les salariés grévistes s'occupent comme ils peuvent, "on fait des grillades, on joue aux cartes, il y en a qui sont venus avec des guitares", détaille Roland. "On est sous le vent, sous la pluie, ça me rappelle le service militaire. Franchement ce n'est pas pour le plaisir, moi je préfère être chez moi, avec ma famille. Mais là, on est déterminé".

Les salariés grévistes ont installé un camp de fortune. © Radio France - Charlotte Coutard

Pour Yannick également, "ce qui est très dur c'est que j'ai trois enfants, et que je les vois peu. Psychologiquement c'est quelque chose qui est très dur". Même chose pour Sadia, qui ne voit pas beaucoup ses deux enfants et son mari depuis deux semaines. Ce qui l'aide à tenir, c'est le soutien des habitants : "Il y a des gens de passage qui nous apporte des croissants, des pains au chocolat, c'est magique, je ne m'y attendais pas du tout", explique t-elle. "Il y a des gens qui nous disent "on est avec vous". Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur", ajoute Régis.

Deux semaines de salaires perdues

Mais pour lui comme pour les autres, la question des revenus commence à se poser, car ils ont déjà perdu deux semaines de salaire. "Quand il n'y a que le conjoint qui rentre un salaire à la fin du mois, c'est très compliqué. Il y a une solidarité entre tous les salariés qui va se mettre en place, c'est pour ça qu'on peut tenir un mois !", assure Régis.

"Je ne veux pas perdre, j'ai commencé, j'irai au bout !"

"On n'est pas là pour s'amuser, je tiendrai le temps qu'il faudra tenir. Je sais que financièrement je ne peux plus, donc après il n'y a que le moral qui va me fairetenir, et le moral il y est. Je ne veux pas perdre, j'ai commencé, c'est pour aller au bout, et j'irai au bout", assure Yannick.

Les salariés campent devant leur dépôt. © Radio France - Charlotte Coutard

Pas de bus donc encore ce mardi dans l'agglomération, mais en revanche, il y aura bien des transports scolaires. Ce dépôt-là a été débloqué vendredi matin, et les syndicats ont promis de ne pas le rebloquer, malgré l'échec des négociations vendredi soir.

Les salariés demandent aux élus de l'agglo d'intervenir pour jouer les médiateurs dans le conflit.