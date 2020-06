PHOTOS | Déconfinement au Pays Basque : le train de la Rhune a repris du service

Depuis le samedi 6 juin, le petit train de la Rhune a repris du service. Après deux mois d'arrêt, pour le plus grand plaisir des curieux visiteurs qui souhaitent grimper sur la mythique Montagne basque, mais aussi des employés.

Le col de Saint-Ignace reprend vie. Après plus de deux mois d'arrêt et à cause du coronavirus, le mythique petit train à crémaillère a repris ces rotations, depuis ce samedi.

Ouvert en temps normal de fin mars a fin octobre, le petit train transportent jusqu’à 350.000 voyageurs par an. Ce sera beaucoup moins cette année avec une perte de 70.000 clients et un million d’euros pendant le confinement. Mais "il fallait relancer la machine", insiste le directeur du site Henri Zubiri.

"Heureux de rouvrir"

De nouvelles mesures sanitaires ont dû être mises en place : masques obligatoires dans les wagons, du gel hydroalcoolique à l’entrée, du plexiglas entre chaque compartiment, désinfection à chaque rotation, séparation d’au moins un siège entre chaque famille, numérotation des sièges. "Tout cela n'a pas été évident à mettre en place mais c'était nécessaire, assure Yenofa Zubiri, assistante commerciale. Une dizaine de milliers d’euros ont été investis pour les seules installations liées aux mesures sanitaires".

Douze salariés sont actuellement au chômage technique, en attendant que l’affluence reprenne. Mais la haute-saison arrive, et à ce moment-là, une soixantaine de personnes seront nécessaire pour faire tourner la machine. Même si les clients seront forcément moins nombreux à parcourir les 4,2 kilomètres de chemin de fer.