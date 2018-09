Le magasin Fnac, installé dans la rue de la Résistance, va permettre de redynamiser le centre-ville de Bergerac. Dès ce jeudi, les clients peuvent profiter de 550 mètres carrés de livres et de produits multimédia. L'enseigne propose également une billetterie et un service de livraison.

Bergerac, France

Les Bergeracois attendent ce moment depuis plusieurs mois. Ils vont désormais pouvoir profiter du nouveau magasin Fnac, installé dans le centre-ville, dans la rue de la Résistance, à la place de l'ancienne librairie Forum. Il ouvre ses portes ce jeudi 20 septembre à 9h30.

Les clients pourront profiter de 550 mètres carrés d'espaces de vente de produits culturels. "Le magasin est constitué d'à peu près 60% de produits éditoriaux, c'est-à-dire des livres, des CDs, des Blu-ray, DVD et jeux vidéos, et les autres 40% sont des produits techniques et multimédia : ordinateurs, son et téléphonie mobile", décrit Frédéric Bion, le directeur. Il précise qu'un rayon télévision sera bientôt mis en place.

Si un produit n'est pas disponible dans le magasin, il est possible de le commander sur le site et de venir le retirer en magasin, ou bien de le faire livrer chez soi. Le magasin a embauché 14 personnes, dont 12 à temps complet.

Un espace de co-working à l'étage

À l'étage, un espace de co-working est installé. Il est géré par la WAB, une entreprise spécialisée dans l'aide à la transition numérique. Il s'agit d'un espace de travail partagé, où des travailleurs indépendants peuvent venir, en payant un abonnement, et accéder à un véritable espace de travail avec des bureaux, des salles de réunions, des espaces de détente...

"L'objectif, c'est de créer du lien. En milieu rural, il peut y avoir un isolement et des difficultés à trouver des clients et des partenaires. Ici, on se créé un réseau, et savoir que l'on va retrouver des collègues, même si l'on ne travaille pas ensemble, c'est motivant !", explique Alban Brettes, PDG de la WAB.

L'espace high-tech propose des smartphones, des ordinateurs et des accessoires. © Radio France - Emeline Ferry

Le magasin est constitué à 60% de produits éditoriaux, c'est-à-dire de livres, CDs, DVD, Blu-ray et jeux vidéos. © Radio France - Emeline Ferry

Au rayon multimédia, on retrouve des smartphones, des ordinateurs, des accessoires. .. et bientôt des télés. © Radio France - Emeline Ferry

Un espace billetterie permet d'acheter des tickets pour des spectacles ou des concerts. © Radio France - Emeline Ferry

La Fnac de Bergerac ouvre ses portes ce jeudi 20 septembre. © Radio France - Emeline Ferry

Un espace "show-case" à l'entrée du magasin accueillera des concerts, des rencontres avec auteurs et des dédicaces. © Radio France - Emeline Ferry