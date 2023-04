PHOTOS - Découvrez le chantier du Palais des Consuls à Rouen

Depuis l'été 2020, l'ancien bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), situé quai de la Bourse à Rouen, se cache derrière de grands échafaudages. Ce lieu bien connu des Rouennais est en chantier, complètement transformé, pour accueillir de nouveaux espaces. La livraison est retardée de quelques mois et interviendra à partir du début d'année 2024.

Le bâtiment s'étendra sur près de 20.000 mètres carrés et comprendra un complexe hôtelier, avec un hôtel Novotel quatre étoiles de 85 chambres et avec piscine et un aparthotels Adagio de 72 chambres. Une résidence seniors composée de 118 appartements est aussi en cours de construction, ainsi que 42 logements sociaux et 25 "appartements d'exception".

De nouveaux bâtiments sont construits derrière l'ancienne CCI, pour accueillir notamment une résidence seniors et des logements sociaux. © Radio France - Noémie Lair

Du neuf et de l'ancien

Ce chantier présente plusieurs particularités et contraintes pour le promoteur, Cap Horn. Le projet prévoit en effet d'allier la rénovation d'un bâtiment ancien , construit une première fois en 1743 - puis détruit pendant la guerre et reconstruit en 1953 - et la construction de parties neuves.

"C'est une restructuration, donc de la base des fondations jusqu'en haut, on découvre toujours de nouvelles choses, de nouvelles contraintes, qu'il faut pouvoir adapter*"*, explique David Poullain, directeur technique chez Cap Horn. "Et la complexité du projet, c'est que sont venues se greffer des parties neuves sur une partie réhabilitation. La jonction entre les deux provoque forcément des contraintes pour que tout s'imbrique bien.**" À cette particularité s'ajoute la création d'un étage supplémentaire, un neuvième étage au-dessus de l'ancienne CCI.

Les fresques présentes sur les murs du salon de réception de la CCI ont été conservées. © Radio France - Noémie Lair

Côté ancien, parmi les pièces magistrales conservées figurent l'imposant escalier qui trônait dans le hall de l'ancienne CCI. "Il est resté dans un bel état", souligne David Poullain, et sera à présent au cœur de l'accueil de l'hôtel. Il y a également eu "un beau travail de réfection" pour les portes d'entrée et les fresques, estime le directeur technique. "On retrouve vraiment l'âme de l'entrée de la CCI", ajoute-t-il.

Côté neuf, des "chambres témoins" ont déjà été créées pour mieux se projeter dans la partie hôtellerie. Tout y est : lit, bureau, fauteuil, rideaux, miroir, salle de bain, etc. "C'est une chambre qui nous a permis de la présenter à l'hôtelier et de pouvoir préciser les prestations ou plutôt de valider la qualité de certaines d'entre elles", explique David Poullain.

Une "chambre témoin" du Novotel. © Radio France - Noémie Lair

Des appartements de luxe

Mais le plus spectaculaire se trouve tout en haut, aux huitième et neuvième étages de l'ancienne CCI, qui accueilleront les 25 "appartements d'exception". Ils seront dotés de terrasses ou de patio "avec des vues imprenables sur la Seine, la côte Sainte-Catherine, la cathédrale et le plateau nord", note Camille Cremer, responsable commerciale chez Cap Horn. "Un appartement au huitième étage sans vis-à-vis, plein sud, une vue sur la Seine, 60 mètres carrés de terrasse... je pense qu'il y a peu d'appartements qui peuvent offrir ce type de prestations."

Un effet "waouh" et des superficies rares dans Rouen - 211 mètres carrés pour le plus grand - qui font grimper les prix : entre 500.000 et jusqu'à 1,5 million d'euros. neuf appartements sont encore en vente.

Certains appartements bénéficient d'une vue spectaculaire sur la cathédrale. © Radio France - Noémie Lair

Livraison prévue à partir du début d'année 2024

En raison de travaux supplémentaires et des intempéries survenues en décembre et janvier derniers, le chantier a pris quelques mois de retard. La livraison de la partie hôtellerie interviendra en début d'année 2024. Celle des logements "entre avril et le début du deuxième semestre 2024", indique David Poullain.