PHOTOS - Découvrez le nouveau restaurant Flunch de Trélissac qui ouvrira le 6 novembre

Cela fait partie des nouveautés du mois de novembre de la zone commerciale de La Feuilleraie à Trélissac. Avant l'ouverture de H&M et de Burger King, Flunch ouvre un nouveau restaurant dans quelques jours. Visitez-le en avant-première.

Ils est impatient Vivien Hacot. Le jeune directeur du restaurant "Flunch" de Marsac-sur-l'Isle a hâte de montrer au public son nouveau bébé. Deux ans après l'ouverture du "Flunch" remodelé de Marsac-sur-l'Isle il va ouvrir les portes d'un nouveau concept de 220 places dans la zone commerciale de Trélissac.

Ce restaurant de 850 m2 (contre 650 à Marsac) est installé dans les anciens locaux du magasin Aubert, juste derrière KFC et McDonald's. "Il y a une forte concurrence ici mais je suis sûr qu'il y a de la place pour tout le monde car nous proposons une offre différente du burger. Dans le même il est possible de venir chez nous et de manger rapidement," explique le directeur.

L'entrée du restaurant. © Radio France - Benjamin Fontaine

Ce nouveau restaurant ressemble en beaucoup de points à celui de Marsac. "Il n'y aujourd'hui que six restaurants construits sur ce nouveau concept où le plat du client est fait à la demande. On lui donne un buzzer qui vibre lorsque son plat est prêt." Les couleurs ont été retravaillées. Elles sont plus douces. Les meubles ont été redessinés et en coulisses, les espaces de travail du personnel ont été repensés pour être plus fonctionnels.

L'espace de service. © Radio France - Benjamin Fontaine

Pour le démarrage du restaurant, une trentaine de salariés ont été embauchés. "Il nous en manque aujourd'hui une dizaine," confie Vivien Hacot. Des contrats à durée indéterminée en temps partiel. Pour postuler vous pouvez vous rapprocher de la maison de l'emploi de Périgueux ou vous rendre directement sur le site de "Flunch". "On recherche des postes polyvalents pour accueillir le client et débarrasser et d'autres salariés pour travailler en cuisine."

Une partie de la salle de restauration. © Radio France - Benjamin Fontaine

Côté nourriture, "Flunch" continue d'introduire des produits locaux dans ses plats. La fraise du Périgord, les noix, le cabécou et certains vins de Bergerac trouvent leur place dans les rayons du restaurant. "Mais cela reste une part très minime de ce que nous proposons car nous sommes tenus par un cahier des charges très strict de notre centrale," affirme Vivient Hacot.

Dans les coulisses de la cuisine. © Radio France - Benjamin Fontaine

Ce nouveau restaurant ouvrira officiellement le lundi 6 novembre. (De 8h30 à 21h30 du dimanche au jeudi - de 8h30 à 22h le vendredi et le samedi et en nocturne jusqu'à minuit les soirs de match du BBD). Par curiosité si vous voulez en pousser les portes dès lundi prochain, vous pouvez toujours tenter votre chance. Comme à Marsac, ce nouveau "Flunch" proposera un service de plats à emporter via internet.