PHOTOS - Decouvrez les salles d'expositions de la Cité de la Gastronomie de Dijon

On y fait pas encore la cuisine, mais ça chauffe à la future Cité de la Gastronomie à Dijon. 200 personnes travaillent d'arrache pied pour terminer les derniers travaux L'inauguration se tient vendredi 6 mai à 19 h. Pour être prêts, on s'active encore à coups de perceuse, scie et marteaux. Dernière ligne droite d'un projet imaginé il y a plus de 10 ans. Lors de l'inauguration on pourra visiter 4 expositions : "Le petit théâtre du manger et du bien boire" , "En Cuisine", "La chapelle des Climats et des terroirs" et "C'est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française" dont le parrain est Pierre Hermé.

Dans ces salles, on pourra toucher a pleins d'objets et plein d'écrans, car tout cela se veut très ludique et interactif.

L'expo sur les secrets de la pâtisserie, et non ces beaux gâteaux ne se mangent pas ! © Radio France - Olivier Estran

Une marque que certains ont connu © Radio France - Olivier Estran

Pour tout terminer, on travaille même la nuit "-François Aulas, commissaire des expositions

En ce moment , près de 200 personnes travaillent d'arrache-pied pour que tout soit terminée à temps. "Sur nos expositions, nous sommes une cinquantaine à tout finaliser" détaille François Aulas, chargé de superviser les travaux. "On travaille même la nuit , notamment pour régler les éclairages. C'est intense, on sent la fatigue, mais on se promet d'être prêts."

Encore quelques coups de tournevis pour fixer les fourchettes © Radio France - Olivier Estran

François Aulas : "on travaille même la nuit pour être prêts" © Radio France - Olivier Estran

L'expo se veut vive, colorée et interactive © Radio France - Olivier Estran

On pourra travailler son odorat ! © Radio France - Olivier Estran

Beaucoup d'écrans pour livrer grands et petits secrets © Radio France - Olivier Estran

Attention pour participer à l'inauguration vendredi 6 mai, il faut s'inscrire en ligne, car la jauge sur place sera limitée à 5.000 personnes le soir de l'évènement. On vous explique comment procéder dans cet article.

Ca pique le nez ! © Radio France - Olivier Estran