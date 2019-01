PHOTOS - Derniers coups de pelleteuse pour les magasins Larraillet à Pau

Pau, France

C'était une institution paloise, le deuxième plus vieux commerce de la ville après les librairies Tonnet. Le magasin de linge de maison Larraillet a fermé ses portes il y a deux ans maintenant, après 150 ans d'activités. Depuis, le commerce et les logements au dessus sont vides. Et l'ensemble est en train d'être démoli pour être remplacé par une résidence senior. Les derniers coups de pelleteuse seront donnés d'ici ce jeudi.

La destruction du bâtiment sera terminée d'ici jeudi © Radio France - Axelle Labbé

Il y a plus de deux ans, Patrick Barthe, 75 ans, un descendant du fondateur de la maison Larraillet racontait son émotion sur France Bleu Béarn. Il a passé les deux tiers de sa vie dans cette boutique familiale, mais il n'a pas trouvé pas de repreneur pour le magasin, qui n'était déjà plus rentable depuis quatre ou cinq ans. "C'est une vie, je suis né là au-dessus, nous racontait-il, et ça fait 50 ans que je suis dans le commerce lui-même. J'aurais aimé que cela perdure. Mais les jeunes ne s'intéressent plus au linge de maison. Les trousseaux qu'on faisait autrefois pour les mariages, ça fait 15 ans qu'on en n'a pas fait un".

ARCHIVES - Patrick Barthe, ancien patron des Magasins Larraillet, interrogé en novembre 2016 Copier

L'ancienne entrée des magasins Larraillet © Radio France - Axelle Labbé