PHOTOS - Des centaines de logements et commerces vacants dans le centre ancien de Bollène

Bollène, France

La ville de Bollène part en guerre contre l'habitat indigne et dégradé, contre les logements énergivores ou ceux pas adaptés à la perte d'autonomie. Ils sont nombreux dans son centre ancien : plus de 270 logements sont actuellement vacants sans compter les commerces de proximité fermés et désertés ; pour certains depuis les inondations catastrophiques de 1993 ! D'où l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPHA) lancée jusqu'en 2022 et qui va permettre aux propriétaires -occupants ou bailleurs- de bénéficier d'aides financières pour effectuer des travaux importants dans leurs logements.

Près d'un million d'euros d'aides jusqu'en 2022

58 logements devraient en bénéficier sur toute la période pour un montant total d'un million d'euros financés par L'Agence Nationale de l'Habitat (666.000 euros), la ville de Bollène (256.000 euros) et le Conseil départemental de Vaucluse (33.000 euros.) Le programme doit permettre aussi : de résorber le nombre de logements vacants, d'améliorer le parc de logements occupés et le cadre de vie, de répondre aux besoins en logements locatifs conventionnés tout en re-dynamisant le centre ancien.

Il suffit de faire quelques pas autour de la Mairie pour s'en convaincre. Il y a urgence, le cœur de ville de Bollène, au riche patrimoine, se désespère. Alors pourquoi ne pas avoir lancé un tel programme plus tôt ? "Quand nous sommes arrivés en 2008, l'habitat était dégradé, les commerces étaient partis et il était urgent qu'on investisse d'abord dans la sécurité et dans le maintien des infrastructures qui dépendent de la mairie" explique la maire Ligue du sud Marie-Claude Bompard.

La ville de Bollène et l'organisme Soliha Vaucluse en charge de l'OPAH tiendront une réunion d'information le jeudi 3 octobre en mairie pour présenter en détail cette opération, les bénéficiaires potentiels, les conditions d'attribution des aides financières et les engagements attendus en retour.

