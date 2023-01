PHOTOS - Des habitants de la Granière à Marseille dénoncent la dégradation de leurs logements

Des logements mal isolés et mal chauffés , de nombreuses infiltrations d'eau dans les bâtiments de la copropriété, de l'humidité, des moisissures, un manque évident d'entretien et de propreté aux abords et dans les six barres de huit étages de la résidence privée. Malgré des charges toujours plus élevées, les habitants de La Granière en ont ras-le-bol de "payer pour rien". France Bleu Provence a vérifié les conditions de vie des habitants.

ⓘ Publicité

loading

Beaucoup de résidents, qu'ils soient locataires ou propriétaires, pointent du doigt le syndic de copropriété. Elyott , qui n'a pas répondu à notre demande écrite, a pris la suite de Foncia il y a trois ans et son bail a été reconduit en fin d'année dernière.

L'impression de vivre dehors

Parmi les habitants rencontrés par France Bleu Provence, cette mère isolée de cinq enfants. La famille vit depuis "bientôt trois ans" dans un T5 situé au rez-de-chaussée, "juste au-dessus des caves". Le loyer s'élève à 900 euros par mois pour un quotidien d'humidité et de moisissures.

loading

Morgiane aussi habite un appartement à la Granière depuis 3 ans. Avec son mari et son enfant de trois ans, la jeune femme de 26 ans, enceinte, loue un T2 au rez-de-chaussée. Son loyer d'un peu plus de 500 euros, ne lui garantit pas d'être correctement chauffée. "Il fait 13 degrés. Il est fait souvent plus chaud dehors qu'à l'intérieur" raconte Morgiane, inquiète pour la santé de son petit garçon, déjà hospitalisé pendant les fêtes.

loading

La Granière, érigée dans les années 60 à proximité de l'hôpital Nord, est un grand ensemble urbain comme le parc Kalliste et la Solidarité , deux autres cités du 15e arrondissement. La résidence privée de 400 copropriétaires, comporte six barres d'immeubles de huit étages. Comme bien d'autres copropriétés à Marseille, La Granière se délabre et souffre d'un manque d'investissements voire d'un abandon qui rendent la résidence de plus en plus attractive pour les squatteurs, les marchands de sommeil voire les dealers.

Dans ce T5 situé au rez-de-chaussée, le plafond de la cuisine est noir de moisissures. © Radio France - Fred Chapuis

Sur le balcon de cet appartement, de nombreuses infiltrations d'eau. © Radio France - Fred Chapuis

De la rouille visible sur cette descente d'eau apparente dans les toilettes. © Radio France - Fred Chapuis