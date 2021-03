PHOTOS - Des intermittents occupent le Centre dramatique national de Besançon depuis une semaine

Le Centre dramatique national de Besançon est occupé depuis le 11 mars 2021 par des intermittents du spectacle. Régisseurs, metteurs en scène, étudiants aux Beaux-Arts, ils se relaient pour rester jour et nuit dans le théâtre et préparer des banderoles, manifestations et autres "concerts commando".