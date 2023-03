PHOTOS - Des milliers de manifestants dans les rues d'Avignon contre la réforme des retraites

"Notre lutte est intergénérationnelle et nous irons jusqu'à la capitulation", lance Virginie, déterminée à faire plier le gouvernement sur sa réforme des retraites. Elle affiche un gilet CGT mais assure faire grève non seulement pour elle, mais aussi pour les jeunes comme pour les plus vieux.

Ses propos sont confirmés par la composition du cortège où se mêlent les cheveux blancs à ceux colorés des plus jeunes générations. Le défilé s'est déroulé dans le calme, la bonne humeur et en musique. Selon les syndicats, entre 25 000 et 30 000 personnes sont venues défiler à Avignon, au départ des allées de l'Oulle.

Retour en images sur ce cortège avignonnais du mardi 28 mars, à l'occasion de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Des panneaux aux messages humoristiques ont fleuri au-dessus des têtes des manifestants. © Radio France - Julia Beaufils

Des paroles de chansons sont devenues des slogans militants. © Radio France - Julia Beaufils

L'humour satirique s'affichait également sur les pancartes. © Radio France - Julia Beaufils

Des phrases cultes ont été détournées par les manifestants. © Radio France - Julia Beaufils

Même des publicités ont servi de slogans accrocheurs. © Radio France - Julia Beaufils

Une dizaine de véhicules Enedis ouvraient le cortège au départ des allées de l'Oulle. © Radio France - Julia Beaufils