PHOTOS - Deux commerçants menacés par l'effondrement de leur bâtiment à Saint-Laurent d'Aigouze

A gauche, Roger Ull, le père du propriétaire de la pizzeria menacée, et Michel et Florence, gérants de la boucherie sous le toit qui s'enfonce dangereusement.

Un toit qui menace de s'effondrer à tout instant. A Saint-Laurent d'Aigouze, la pizzeria du Grill et la boucherie "Chez Michel et Florence" ont dû fermer il y a deux semaines.

Au début de l'été, des fissures sont apparus sur le bâtiment de plein pied qui accueille les deux commerces, puis les dégâts se sont aggravés. Michael Ull, gérant de la pizzeria du Grill raconte : "Ca a gondolé au niveau du plafond. On a appelé les assurances qui ont fait un constat. Il nous ont annoncé un risque d'effondrement, mais sans nous demander de fermer. Deux jours, après, je ferme le restaurant après le service de midi et j'entends _un grand boum : le placo s'est effondré_. A partir de là, on a décidé de fermer."

Le toit qui s'effondre à l'intérieur de la pizzeria du Grill. © Radio France - Juliette Pierron

La trentaine à peine dépassé, Michael est inquiet : "On a besoin de travailler, on a des frais fixes et pour l'instant, je n'ai plus rien qui me permet de gagner ma vie et de les supporter."

"A deux ans de la retraite, je dois tout recommencer"

De l'autre côté du bâtiment, Michel Jean lui aussi est très inquiet. A deux ans de la retraite, il risque de tout perdre. Car quand le bâtiment commençait à menacer de s'effondrer, il est sorti de sa boucherie sans rien pouvoir évacuer : "Du matériel flambant neuf ! On a fait les travaux il y a 6 mois. Les frigos, les présentoirs, les fours etc. Si jamais le bâtiment s'effondre dessus, l'assurance ne couvre rien. Il y a pour 80 000 euros de perte."

Car le problème réside là : pour que les assurances couvrent, il faut trouver la cause du sinistre. Et pour l'instant, rien ne ressort des expertises, alors les commerçants n'ont aucune compensation.

Les deux commerces mitoyens sont fermés depuis la première semaine d'août. © Radio France - Juliette Pierron

En attendant, l'association des commerçants de Saint-Laurent-d'Aigouze appelle à la solidarité. Une cagnotte en ligne est à disposition de ceux qui souhaitent venir en aide aux deux commerçants. Des évènements vont aussi être organisés à la rentrée selon l'association.