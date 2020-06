PHOTOS - Dordogne : 250 manifestants à Périgueux pour réclamer du "blé" pour l'hôpital public

Ils étaient environ 250 sur le rond-point de l'hôpital de Périgueux ce mardi après-midi. Les soignants sont venus demander plus de moyen pour l'hôpital public à l'appel de plusieurs syndicats de la profession.

Les manifestants se sont rassemblés aux abords du rond-point de Périgueux © Radio France - Flavien Groyer

Des banderoles déployées et des pancartes brandies au bord de la route : "du blé pour la santé" peut on-lire sur l'une d'entre elle. Thomas, aide soignant en réanimation, est venu demander plus de place pour les patients à l'hôpital surtout après la crise du Covid-19 : "L'hôpital est de plus en plus limite au niveau de ses capacités, les dirigeants font parler les chiffres de la manière dont ils veulent. Au final, on le voit, les patients attendent dans des lits en permanence" explique-t-il.

Les conditions de travail sont difficiles et cela agace Delphine. Elle est infirmière : "Je forme des étudiants infirmiers, j'ai l'impression de leur vendre du rêve ! Ce sont des conditions d'apprentissage difficiles. Il n'y a pas assez de personnel, l'impression de ne pas avoir bien fait leu travail, de partir en étant un peu dépité".

Le Ségur de la Santé n'inspire pas beaucoup confiance aux manifestants. Pour Patrick qui travaille aux urgences, "c'est que des belles paroles". Comme Leïla, infirmière, ils souhaitent une hausse des salaires rapide : "Par rapport à nos responsabilités et à ce qu'on engage psychologiquement et physiquement, je pense qu'on aurait le droit à une revalorisation". Les soignants n'étaient pas seuls dans les rangs de la manifestation : quelques périgourdins sont venus les soutenir comme pour rappeler les applaudissements de 20 heures.

Ces soignantes brandissent leurs pancartes devant les voitures qui passent © Radio France - Flavien Groyer

"Pas de médaille, on veut du concret" peut-on lire sur ces affichettes © Radio France - Flavien Groyer