PHOTOS - Drôme : 3000 ballons multicolores dans le ciel de Romans-sur-Isère

Des milliers de ballons aux couleurs arc-en-ciel ont été suspendus dans les rues de Romans-sur-Isère (Drôme) en ce mois de mai. Avec cette installation, la Ville veut dynamiser le centre historique et inciter l'arrivée de nouveaux commerces.

Depuis le début du mois de mai, 3000 ballons multicolores conçus par l'artiste portugaise Patricia Cuhna sont suspendus au-dessus de la Côte Jacquemart et de la rue Mathieu-de-la-Drôme.

Après Paris, Louviers en Normandie ou encore Libourne en Nouvelle-Aquitaine, dans la Drôme Romans-sur-Isère succombe à son tour à la mode du ciel de ballons. Depuis le début du mois de mai, 3000 ballons multicolores conçus par l'artiste portugaise Patricia Cuhna sont suspendus au-dessus de la Côte Jacquemart et de la rue Mathieu-de-la-Drôme. La Ville mise sur cette installation pour qu'il y ait davantage de passage dans le secteur.

"L'avantage c'est qu'on verra que les magasins sont ouverts" - Une commerçante, rue Mathieu-de-la-Drôme

L'été dernier, ce sont des rubans qui avaient été accrochés dans les rues du centre historique. "Cette fois, on a vraiment fait le choix des couleurs, des couleurs qui font du bien aux commerçants qui sont ouverts, aux locataires et aux habitants", indique Amanda Clouzeau, adjointe en charge de la dynamique du centre-ville.

Françoise, elle, a bravé la pluie pour admirer ces fameux ballons : "Je les avais vus en photos mais pas encore en vrai, c'est vraiment joli'. En revanche, pour cette Romanaise, aucune garantie qu'il y ait plus de clients dans les rues piétonnes, "mais pour ceux qui passeront ce sera toujours quelque chose de sympathique à voir."

Selon ce gérant de restaurant installé rue Mathieu-de-la-Drôme, après quelques jours seulement, ce ciel de ballons fait son effet : "En ce moment on repeint notre terrasse et je vois qu'il y a beaucoup de passage, de touristes qui prennent des photos." Un peu plus loin, une responsable de boutique de vêtements acquiesce : "L'avantage c'est qu'on verra que les magasins sont ouverts."

Les ballons resteront en place jusqu'à fin octobre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les couleurs de ces ballons multicolores se reflètent sur le sol avec le soleil. - Mairie de Romans-sur-Isère