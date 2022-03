PHOTOS - Du lin 100% français avec la première filature en Normandie

La première filature de lin vient d'ouvrir en Normandie, à Saint-Martin-du-Tilleul, dans l'Eure. C'est une des deux en France. Le groupe NatUp a investi plus de quatre millions d'euros pour revenir dans la première région linière du monde un savoir-faire et créer de nouveaux emplois.

Filer le lin est un savoir-faire qui avait disparu en France depuis 1995, avec la fermeture de la dernière entreprise dans le Pas-de-Calais. Autant dire que la relocalisation d'une filature à Saint-Martin-du-Tilleul, dans l'Eure, est un évènement. "La French Filature, c'est le chaînon qui manquait pour avoir le complète traçabilité et le 100% made in France sur le lin" explique Karim Behlouli, directeur général de NatUp Fibres.

La French Filature permet à l'ensemble de la filière de relocaliser les savoir-faire en France - Karim Behlouli

Du peignage au filage, la French filature peut réaliser toutes les étapes de la transformation du lin © Radio France - Laurent Philippot

Il existe bien depuis 2020 une autre filature en France, dans le Haut-Rhin, mais qui fabrique du lin au sec alors qu'à Saint-Martin-du-Tilleul, c'est du lin au mouillé, avec lequel "on va faire essentiellement du prêt-à-porter, de l'accessoire ou du linge de maison, mouchoirs, draps ou serviettes" détaille Karim Behlouli.

Si chaque Français achetait une chemise ou une paire de chaussettes produites en France, c'est 4.000 emplois créés - Karim Behlouli

Une relocalisation qui va bénéficier à toute la filière lin explique Karim Behlouli

La Normandie est le leader mondial de la production de lin, mais jusqu'à présent, 80% de la production partaient en Asie pour y être filés et le reste en Europe de l'est. Cette relocalisation dans l'Eure est donc une bonne nouvelle pour l'impact environnemental et sociétal.

C'est un fil de lin extrêmement fin qui est produit par la French filature, à Saint-Martin-du-Tilleul © Radio France - Laurent Philippot

Une fois le lin en bobines, direction la transformation avec la teinture, le tissage "sous forme de chemises, de pantalons ou de draps", ou le tricotage de tee-shirts. Le fil est par exemple vendu au Nordiste Lemaitre Demeestre.

Une centaine de kilos de fil de lin est déjà sortie de la filature euroise pour une production prévue de 250 tonnes par an, en rythme de croisière.

Les premières bobines de fil de lin sont prêtes à être commercialisées © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - Visite de la French Filature à Saint-Martin-du-Tilleul

Plus de 4 millions d'euros investis

NatUp a sorti un chèque de 4,4 millions d'euros et a reçu le soutien de l'État via France Relance et de la Région Normandie par le plan d'investissements d'avenir filière : un million chacun dont 500.000 euros en avance remboursable. Un apport financier qui a permis à la French Filature de s'équiper, notamment d'un bobinoir, qualifié de "machine de guerre" par Karim Behlouli, digne des meilleures technologies de pointe : "Il est entièrement automatisé, complètement robotisé, avec une certaine intelligence d'aller capter les défauts du fil et les épurer".

Pour son équipement en matériel, Nat Up a privilégié des machines européennes lorsque c'était possible, par exemple le four et le bobinoir, acheté en Allemagne.

Cet immense four sert à sécher le lin © Radio France - Laurent Philippot

Pour le banc à broches et les continus à filer, "il n'y avait pas de machine prête en France mais on sait qu'il y a des constructeurs français qui se saisissent de ce dossier et qui sont en cours de développement" avance Karim Behlouli.

Des salariés, en cours de formation, alimentent la ligne de continu à filer © Radio France - Laurent Philippot

Un moniteur va prochainement arriver sur le site _"pendant quelques semaines pour former le personnel" souligne le directeur de la linière Saint-Martin et responsable de la French Filature, Serge Nowaczyk, ravi de retrouver ses premières amours : "J'ai mis la main à la pâte pour pouvoir finir de monter les machines, les régler, et montrer les premiers gestes à effectuer au personnel_" raconte l'ancien filateur. Les 27 salariés de l'usine de peignage sont en cours de formation. Dans un délai de deux mois à deux ans, 25 emplois seront créés à la French Filature et peut-être plus si le consommateur est séduit par ce lin 100% made in France.