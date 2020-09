PHOTOS | Environ 400 manifestants à Périgueux pour la première manifestation post-coronavirus

Les syndicats font leur rentrée ce jeudi 17 septembre. C'est la première manifestation depuis plus de six mois et le début de la crise sanitaire. Les manifestants réclament de meilleures mesures pour les salariés, notamment une hausse des salaires. Retour en image sur la manifestation.

"Ça fait du bien de revenir en manif", savoure Julien, éducateur, présent avec son vélo dans le cortège. Comme lui, ils étaient environ 300 à défiler dans les rues de Périgueux. Des facteurs, des cheminots, des fonctionnaires des collectivités territoriales, des salariés d'Auchan, particulièrement inquiets après l'annonce de la suppression de plus de 1 000 postes. Les manifestants réunis à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires réclament une hausse des salaires et plus de mesures en faveur des salariés de la part du gouvernement.

La manifestation est parti à 11h du Palais de Justice de Périgueux. © Radio France - Antoine Loistron

La CGT, FSU et Solidaires sont à l'origine de l'appel à la mobilisation © Radio France - Antoine Loistron

Quasiment l'ensemble des manifestants présents portaient le masque. © Radio France - Antoine Loistron