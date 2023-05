PHOTOS - Entre Charles III et Elisabeth II, quelle tasse collector a le plus de succès

Le roi Charles III ainsi que son épouse Camilla seront couronnés ce samedi à Londres lors d'une cérémonie religieuse organisée en grande pompe. Huit mois après le décès d'Elizabeth II, la Reine fait toujours de l'ombre à son fils et cela se ressent jusque dans les ventes de produits dérivés.

Livres, dés à coudre, peluches, porte-clés, sacs et autres souvenirs s'arrachent Outre-Manche mais aussi à Paris chez "Smith & Son". La librairie-salon de thé anglaise, située au 248, rue de Rivoli, près de la place de la Concorde, s'est mise aux couleurs du couronnement de Charles III.

À l'étage de la librairie, Marianne, l'une des vendeuses, inspecte les rayonnages qui débordent de produits dérivés rouges et bleus, à l'effigie de Charles III : "Il y a un produit-phare, indétrônable, qu'on vend beaucoup, c'est la tasse, les clients trouvent que c'est à la fois un petit morceau d'histoire et en même temps un objet rigolo et kitsch !"

Les prix varient "en fonction de la qualité de la matière", poursuit Marianne : "On commence par le mug de base à 8 euros 90 et puis le modèle haut de gamme en faïence ou porcelaine avec sa soucoupe coûte presque 30 euros."

Livres, cloches, peluches aux couleurs du roi Charles © Radio France - Olivia Cohen

"Charles est plus discret et moins sympathique !"

Mais sur d'autres étagères, pas de rouge et bleu, que du violet : le stand consacré à Elizabeth II affiche la couleur de son jubilé de platine et les produits remportent toujours un beau succès.

Caroline, l'un des clientes, va suivre la cérémonie en famille dans l'Oise : "Mon père est gallois et avait 12 ans quand Elizabeth a été couronnée." Sans hésitation, la Franco-Britannique préfère les tasses aux couleurs de la Reine : "La violette à dorures où la Reine affiche une mine protocolaire me paraît très jolie, j'ai davantage envie d'acheter ça parce qu'Elizabeth est une icône alors que son fils est plus discret et moins sympathique."

Les boîtes de thé s'arrachent elles-aussi © Radio France - Olivia Cohen

Joëlle, une autre cliente, prédit même un bide à la tasse du roi Charles : "Tout le monde a envie d'une tasse Elizabeth et ce n'est pas le cas pour Charles !"

Seule Stéphanie tend la main vers un mug Charles III : "Moi, je l'aime bien, il a tellement attendu le pauvre et je pense qu'il sera plus proche du peuple que la Reine."

La librairie promet de faire les comptes après la cérémonie pour savoir quelle tasse a eu le plus de succès auprès de la clientèle.