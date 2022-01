Ce jeudi à Montpellier, environ 2.000 manifestants se sont rassemblés, répondant à l'appel interprofessionnel et national de la grande majorité des syndicats. Ils réclament des augmentations de salaires, pensions, aides et allocations alors que les prix de cessent d'augmenter.

PHOTOS - Environ 2.000 personnes manifestent dans les rues de Montpellier pour l'emploi et les salaires

Plus de 2.000 manifestants selon les syndicats, 1.100 selon la police, ont défilé à Montpellier, répondant à l'appel interprofessionnel et national des syndicats GT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL. Le cortège s'est retrouvé ce jeudi matin dès 10 heures devant la CPAM avant de rejoindre la place de la Comédie.

Avec des prix qui ne cessent d'augmenter, comme l'essence, le gaz, mais aussi l'alimentation, ils demandent une revalorisation des salaires pour compenser la baisse du pouvoir d'achat.

Ils étaient 2 000 selon les syndicats, 1 100 selon la police. © Radio France - Julie Gasco

Pour beaucoup, ils viennent manifester pour une revalorisation de leur salaire pour pallier à la baisse du pouvoir d'achat. © Radio France - Julie Gasco