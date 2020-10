Photos et Vidéo: manifestation contre la fermeture des bars et restaurants à Marseille

Manifestation devant la préfecture à Marseille contre la fermeture des bars et restaurants © Radio France - Fabien Le Du

des restaurateurs et des gérants de bar en colère devant la préfecture à Marseille © Radio France - Fabien Le Du

Des bruits de casserole, de la vaisselle cassée et des caisses enregistreuses jetées sur le bitume ce vendredi devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Colère des restaurateurs et des gérants de bar qui réclament toujours la réouvertures de leurs établissements à Marseille et Aix. Une visio-conférence entre le président Paca de l'UMIH et le ministre de la santé Olivier Véran n'a donné aucune avancées.