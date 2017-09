Photos et vidéos de la mobilisation en Mayenne contre la réforme du code du travail : 800 manifestants

Importante mobilisation en Mayenne. Plusieurs centaines de personnes, à l'appel de la CGT, FO, FSU et Solidaires, ont défilé dans les rues de Laval.

Entre 600 et 700 manifestants, venus de tout le département, ont participé à la mi-journée, à Laval, à la journée nationale contre les ordonnances du gouvernement visant à réformer le code du travail. La France Insoumise et Lutte Ouvrière, en tant qu'organisations politiques, étaient présentes. D'autres actions du même type et pour les mêmes raisons sont prévues ce mois-ci. France Bleu Mayenne vous propose de revivre cette mobilisation en vidéos et en photos.

Lors du rassemblement mayennais contre les ordonnances Macron © Radio France

La CGT à l'origine du mouvement social du 12 septembre © Radio France