PHOTOS - Exercice de sécurité des pompiers dans le bassin de Lacq

Un camion rempli d’éthanol qui fuit et qui provoque un incendie : voilà le scénario prévu ce jeudi matin dans une des entreprises du bassin de Lacq, Bioénergie du Sud-Ouest (BSO). Une dizaine de pompiers interviennent pour éteindre le feu et prendre en charge un blessé, le conducteur du camion. Un scénario monté de toutes pièces, car tout est faux ce jour-là. Mais cela peut totalement arriver, puisque sur ce site, plusieurs entreprises sont classées Seveso. "On sait qu'on manipule des produits dangereux donc le risque fait partie du métier mais on s'y prépare au mieux", explique Pierre Moreau, le directeur de BSO.

Dans ce scénario, le feu se déclare dans la zone de chargement des camions © Radio France - Soisic Pellet

24 exercices chaque année

28 pompiers travaillent sur le site de Lacq. Et ils s'entraînent très régulièrement pour réussir à gérer toutes les situations à risque. Chaque année, 24 exercices de sécurité comme celui-ci ont lieu, le soir comme le matin.

Les pompiers prennent également en charge un faux blessé, le conducteur du camion © Radio France - Soisic Pellet

Il faut s'entraîner comme un sportif - Bruno Coudeyre

"Les accidents sont très rares sur nos plateformes", précise Bruno Coudeyre, responsable sécurité, "donc on y est rarement confrontés". Il faut donc se préparer _"comme un sportif"pour que, le jour où il faut intervenir, "on sache exactement ce que l'on doit faire et que l'on soit le plus rapide possible". _