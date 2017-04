PHOTOS | François Hollande visite l'usine Iveco Bus d'Annonay

Le président était en Ardèche ce vendredi. Une visite express pour François Hollande, venu découvrir les locaux de l'usine Iveco Bus à Annonay. L'entreprise emploie 1 300 salariés en CDI dans le département et près de 500 postes ont été créés sous le quinquennat du président.

François Hollande en visite dans une entreprise qui va bien, une dont l'activité a bien progressé sous son quinquennat. Le chef de l'Etat était à Annonay ce vendredi matin, chez Iveco, le plus gros employeur privé d'Ardèche. Plus de 1 300 salariés aujourd'hui, dont près de 500 embauchés depuis 2012. Le président de la République a passé une heure dans les ateliers, avec des salariés visiblement contents de le croiser.

Recevoir la visite du président, une "fierté pour la boîte."

François Hollande ne dit pas non aux selfies. "Vous voulez qu'on en fasse un tous ensemble ?", propose en rigolant le chef de l'Etat aux salariés. Personne ne râle ou le l'interpelle. "Il a contribué à ce qu'on ait plus de contrats avec d'autres pays et d'autres villes donc c'est super", explique une employée. "C'est une fierté pour la boîte", confie un autre.

Près de 500 CDI créés en cinq ans

Chez Iveco, la loi Macron sur les cars a permis de doubler la production des bus Magelys, le CICE (crédit impot compétitivité et emploi) a fait économiser 2 millions et demi d'euros de charges salariales par an. Et enfin, l'appui à la transition énergétique a offert de nouvelles commandes. Résultat : 499 CDI ont été créés pendant le mandat de François Hollande. "Je vois ce que ça représente pour un territoire comme Annonay, ce que ça représente pour ces familles", a expliqué le président pendant son discours.

Pendant son discours, François Hollande a mis en garde contre le protectionnisme prôné par certains candidats à l'élection présidentielle. - Iveco Bus.

François Hollande repart avec un cadeau, une petite maquette de bus qu'il promet de mettre dans son bureau à l'Elysée. "Je vais peut-être le laisser à mon successeur ... enfin ça dépend lequel ..." S'il s'agit d'Emmanuel Macron, il a déjà la petite maquette du bus. Le candidat à l'Elysée était venu visiter Iveco en 2015.